高虹安涉貪案 今日進入言詞辯論重頭戲

新竹市長高虹安涉於立委任內浮報詐領助理加班費等共46萬餘元案，審理進入尾聲，今天與下週三進入重頭戲「言詞辯論」程序。（資料照）

2024/05/22 06:08

〔記者張文川／台北報導〕備受矚目的新竹市長高虹安涉於立委任內浮報詐領助理加班費等共46萬餘元案，經台北地方法院3至5月間密集傳喚10位證人，審理進入尾聲，今天與下週三進入重頭戲「言詞辯論」程序。

今上午庭訊將先繼續上週未完的提示證據程序，之後再由檢方論告，檢方有備而來，論告時間預計就要花費數小時，之後再由5名被告答辯，唯二採無罪答辯的高虹安、高辦前公關主任「水母」王郁文，可以預期各自的辯護律師團將火力全開、全力護駕。

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全案共5名被告，包括高虹安、王郁文、高辦前行政主任「兔姐」黃惠玟、前辦公室主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷，後三者皆於偵查期間即已認罪，將爭取輕判緩刑。

高虹安的答辯主軸，將聚焦於助理並非人頭，都有實際上班與加班，並未詐領酬金與加班費，辦公室零用金制度是資深國會助理黃惠玟所提議成立並主導核銷，她主觀認為零用金只要是使用於公務就沒問題，助理以零用金代墊她的私人開銷她都有回補，且零用金是助理自願捐出，不致因不捐就被處罰。

檢方的指控方向，則會是在高虹安明知立院編列「問政相關業務經費」每月7萬9072元，供選民服務、考察等事項，且高虹安有相當財力，卻一毛不拔，反以立委身分要求下屬配合回繳加班費，以虛報或浮報助理每月酬金、加班費到預算上限金額，將多報的酬金價差、加班費差額作為辦公室零用金，由高虹安自行決定用途。

高虹安被控於立委任內，主導要求黃惠玟將助理酬金、加班費申報至立院規定的上限，浮報助理月薪8萬多元、浮報加班費54萬多元，部分挪為高虹安洗頭、買雙眼皮貼、衛生棉、卸妝棉、頭痛藥、高虹安自己的著作「面試郭台銘」等私人用途，檢方扣除高發出的獎金及公務支出後，認定高虹安共詐領46萬30元。

辯論預定以今日、下週三全日辯論兩天，若仍無法順利辯論終結，合議庭也已預留5月31日（下週五）為預備日，勢必須在本月底前辯結，預計最快7月宣判。

高虹安一審若被依貪污罪判處有期徒刑以上徒刑，依地方制度法規定，新竹市長職務將被停職，由副市長代理；若終審有罪定讞，將被解職。

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