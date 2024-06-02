吃裡扒外科技人！邱新智竊密到中國狠賺人民幣 判刑4年2月

吃裡扒外科技人邱新智，竊密到中國開公司賺人民幣，新竹地院（圖）法官痛批重傷我半導體產業。（記者蔡彰盛攝）

2024/06/02 23:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前新鑽公司負責人邱新智把公司賣給天虹科技，竟在任職天虹時，重製天虹軟硬體資源用以生產相同產品售出，事後更在中國另成立新公司從事相關業務，對天虹在相同產品市場占有造成重大打擊及損害。新竹地院法官痛批他對台灣半導體產業發展造成不小傷害，罪質頗重、不宜輕縱，最後依背信罪重判徒刑4年2月，沒收犯罪所得4千萬元。

法官調查，天虹科技係從事製作精密金屬以及研發相關製程及自動化設備，106年購買邱新智的新鑽精密全部股份，欲利用新鑽設計、相容於「可程式邏輯控制器」作後續研發改良，並僱用邱新智擔任天虹設備開發處處長；邱則簽署員工競業禁止、保密契約。

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事後邱密謀設立新公司，銷售新式半自動Bonder設備，並竊取天虹設備機購圖說及軟體檔案，加速所設立新公司製造類似設備出售，謀議既定，邱新智即以天虹名義與天虹客戶華立捷、隆達電子聯繫，參訪天虹研發的新式半自動Bonder設備，兩公司均向邱新智表達向天虹購買意願。

邱新智見已搶得業務，遂依計畫於107年9月在新竹縣竹北市設立與天虹相同業務的新睿精密擔任負責人，私下與兩名天虹員工（已認罪協商）聯繫，利誘提供天虹新式半自動Bonder設備硬體及軟體設計資料供新睿使用並協助圖說、軟體修正及機台安裝等事宜。

事後華立捷匯款3千多萬、隆達電子約1千萬輾轉匯至新睿帳戶購買產品。直到天虹接獲隆達詢問產品修繕問題，始發覺有異提出告訴。

法官審酌邱新智為碩士學歷，竟為不當牟取私利，把自己負責的新鑽公司賣給天虹後，罔顧產業倫理與競爭秩序，利用任職天虹時職務對客戶往來機會，不好好做個合理忠實的受僱者，竟違背任務拿天虹資源用來從事對自己有利的事，並重製天虹軟硬體資源用以生產相同產品售出，損害天虹利益及競爭力甚鉅。

法官指出，本案所有人證、事證均指向邱新智是本案侵害著作權及背信犯行決策及主導者之下，邱仍否認全部犯行，飾詞狡卸，提出許多似是而非的證據意圖混淆視聽，耗費司法資源，且迄未能與天虹達成和解賠償。

此外，邱新智近年在中國擴展事業另成立新公司蘇州芯睿科技，Bonder等設備也為該公司相關業務，該公司網頁上並稱設備係自己研發，2021年銷售額已達九千萬人民幣，對天虹在相同產品市場占有造成重大打擊及損害，且邱新智在中國另成立新公司，更對台灣半導體產業發展造成不小傷害，罪質頗重、不宜輕縱，最後依背信罪重判徒刑4年2月，沒收犯罪所得4千萬元。

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