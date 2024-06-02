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疑不滿違停被開單 宜縣保全買7元汽油到派出所縱火遭聲押

涉嫌到羅東警分局成功派出所縱火的郭姓男子（中）今晚被移送法辦。（圖由警方提供）

涉嫌到羅東警分局成功派出所縱火的郭姓男子（中）今晚被移送法辦。（圖由警方提供）

2024/06/02 22:11

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣擔任保全的49歲郭姓男子，疑似不滿違規停車被警方開單，購買7元汽油，今天涉嫌到羅東警分局成功派出所潑油縱火，造成6輛私有普通重型機車燒毀，派出所大樓電路燒毀全棟停電，所幸火勢及時撲滅，無人員傷亡，警方循線查獲郭男，警詢後法辦。

羅東警分局成功派出所是棟4層樓建築，1樓派出所，2樓警備隊，3樓寢室，4樓宜蘭縣停車管理處，今天凌晨2點20分，警備隊警員出外執勤返隊，發現一樓成功派出後方機車車庫起火，伴隨著爆炸聲，現場煙霧瀰漫，隨即通報119，大樓5、6名官警緊急撤離。

消防車到場滅火，2點50分撲滅火勢，現場有6輛私有普通重機燒毀，由於電路受損，全棟斷電，一度以發電機供電，事發後，警方調閱監視畫面，查出家住冬山鄉的郭姓男子涉案，警方到他住處逮捕，郭男開車拒檢，並試圖衝撞警車，警方用警棍擊車窗，以現行犯逮捕，過程中2名警員受傷，所幸無大礙。

警方調查，今年5月23日，郭男在羅東鎮中正南路違規停車，被警方開單，疑似因此心生不滿，5月29日到台北市莒光路一處加油站，用礦泉水寶特瓶加7元汽油，再帶回宜蘭犯案，警方在他身上起出加油發票及打火機。

郭男目前在宜蘭從事保全，有多項前科，犯案時穿著迷彩背心上衣、迷彩短褲、頭戴全罩式深色鏡片安全帽，涉嫌縱火後徒步離開成功派出所，再開車離開，警方以車追人逮捕到案，他在警詢時坦承犯案，警方今晚8點依妨害公務、公共危險、毀損罪移送宜蘭地檢署偵辦，建請檢察官聲押。

宜縣郭姓男子疑不滿違停被警方開單，購買7元汽油，涉嫌到羅東警分局成功派出所潑油縱火。（讀者提供）

宜縣郭姓男子疑不滿違停被警方開單，購買7元汽油，涉嫌到羅東警分局成功派出所潑油縱火。（讀者提供）

成功派出所牆面被大火燻黑。（讀者提供）

成功派出所牆面被大火燻黑。（讀者提供）

成功派出所後方的機車車庫天花板被大火燒毀。（讀者提供）

成功派出所後方的機車車庫天花板被大火燒毀。（讀者提供）

成功派出所被縱火造成電路受損，一度全棟斷電。（讀者提供）

成功派出所被縱火造成電路受損，一度全棟斷電。（讀者提供）

郭男（紅圈處）涉嫌到羅東警分局成功派出所縱火時影像被監視器拍下。（圖由警方提供）

郭男（紅圈處）涉嫌到羅東警分局成功派出所縱火時影像被監視器拍下。（圖由警方提供）

郭姓男子（左）到台北市莒光路一處加油站，用礦泉水寶特瓶加7元汽油，再帶回宜蘭作案。（圖由警方提供）

郭姓男子（左）到台北市莒光路一處加油站，用礦泉水寶特瓶加7元汽油，再帶回宜蘭作案。（圖由警方提供）

郭男犯案時穿著迷彩背心上衣、迷彩短褲及全罩式深色鏡片安全帽。（圖由警方提供）

郭男犯案時穿著迷彩背心上衣、迷彩短褲及全罩式深色鏡片安全帽。（圖由警方提供）

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