才傳服用「仙丹」精神大好 天道盟太陽會精神領袖吳桐潭病逝

天道盟太陽會精神領袖吳桐潭，今日晚間因多種器官衰竭，病逝台大醫院，享壽75歲。（資料照，記者劉信德攝）

2024/05/22 22:29

〔記者劉慶侯、王冠仁／台北報導〕天道盟太陽會領袖吳桐潭，今日晚間因多種器官衰竭，病逝台大醫院，享壽75歲。據傳，吳桐潭在今年初經友人介紹服用價格昂貴的「仙丹」，一度精神大好，如今傳出過世訊息，令黑道人士大為驚訝。

吳桐潭的崛起，應是他於1986年間在台北看守所執行矯正處分時，由於所內「外省掛」幫派份子勢力龐大，為求抗衡，與多人號召本省籍各地角頭串聯結盟，成立「天道盟」，吳某也成立分支組織「太陽會」，自任會長。

請繼續往下閱讀...

如1995年間，太陽會介入廖某與劉姓夫婦間的債務、土地糾紛，兩方當事人分別請該會不同成員助陣，太陽會反認為當事人是「肥羊」，決定聯手宰割，揚言威嚇將剁頭，逼使被害人交出近3000萬元瓜分，其中吳桐潭就取得近2000萬元。

1996年間，政府展開大規模「治平專案」掃黑，吳桐潭逃往中國，直到92年初，由於吳桐潭在福建省被中國公安人員逮捕，於同年3月底遣返回台，在台中監獄執行。

隨後，於2004年間，太陽會因內部爭權奪利，逐漸進行分裂，由吳桐潭領導的一派稱為「舊太陽」，和年輕一派的「新太陽會」在北基一帶對抗。

同年8月，北市中山區發生「吉林茶行槍擊案」，新太陽會代理會長「世將」方世祥因酒店糾紛，遭天道盟同心會成員槍殺身亡，在場的天道盟份子林建豪、時任萬華分局刑事組長林福來身受重傷，震驚社會。

不過，2007年間，吳又在高位指揮幫派運作，再多次涉犯罪組織，替人暴力解決債務、土地糾紛，卻恐嚇委託人等，個人取得近2000萬元，吳某被判處徒刑6年半，須強制工作3年確定。2011年5月假釋出獄。

吳桐潭後期逐步退出指揮權，但因長年疾病纏身，尤其備受糖尿病之苦，必需長期洗腎，改為充當天道盟精神領袖角色。2019年9月2日在台北市萬豪酒店舉辦70歲大壽的宴會。

據了解，吳桐潭晚期雖罹多種癌病，但最令他困擾的是嚴重腎病，他每4小時都要洗腎一次，家裡為此還特別買了洗腎機，在家裡自行操作。

傳聞，在今年元月間，吳桐潭經友人介紹，以四十萬元價格買得所謂的「仙丹妙藥」服用，一時間，精神矍鑠，精氣神俱佳，引得眾多黑道大哥稱奇，此藥也在黑道間大賣，不料今晚卻傳出病逝台大的消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法