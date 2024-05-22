與10年前北捷殺人同天 中捷隨機砍人 乘客浴血擊退

綁著馬尾的許男（左），與洪姓兇手（右）搏鬥，後方另有市民揮雨傘幫忙壓制。（翻攝黑色豪門企業）

2024/05/22 05:30

〔記者張瑞楨、許國楨、蘇孟娟／台中報導〕昨天是鄭捷於台北捷運隨機殺人案屆滿十週年，年僅廿歲洪姓醫護專科生竟暗藏三把刀，在台中捷運隨機殺人，他揮刀砍殺綁馬尾的男乘客，卻踢到大鐵板，這位長髮乘客許瑞顯是健身教練，負傷與洪生搏鬥，更有高中生等乘客見義勇為，把犯眾怒的洪生揍得倒地，洪生宣稱他不是模仿鄭捷，而是選在五二○總統就職翌日行凶，更能引人注意而一舉成名。

20歲護專生持3刀 砍傷2人

洪生似乎對政治相當狂熱，他還頗冷血強調，「我是專程從高雄過來台中殺人」，令警察不寒而慄，整起案件造成三人受傷，警方依殺人未遂罪偵辦中；傷者部分，許男臉部約八公分刀傷，見義勇為的呂姓高中生，胸部、手部多處刀傷，插管在加護病房，洪生僅手掌指頭割傷，他案發後情緒激昂，且一度胡言亂語。

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健身教練負傷搏鬥 打倒凶嫌

中市警方調查，洪生廿日晚間入住中市汽車旅館，昨天上午十一時三分到中捷綠線水安宮站，十三分進入列車後，他突掏出水果刀與菜刀揮砍許男，許男臉部中刀卻不躲避，反而浴血與洪生扭打，救自己也救全車乘客，包括呂姓高中生等五至七名乘客，也紛紛拳打腳踢助勢，持雨傘揮打、拉頭髮、巴頭踢踹，一名婦人還說「我踢他好幾下」，中捷啟動疏散乘客等應變措施，馳抵警察把被打趴的洪生逮捕，查扣一把菜刀與兩把水果刀。

台中市長盧秀燕向傷者與家屬致歉，並表示市府會全力協助醫療等事宜。

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