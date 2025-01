畫面曝光！美軍F-35翻滾墜地爆炸 飛行員彈射逃生

2025/01/29 10:37

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美軍一架F-35A戰機28日在美國阿拉斯加訓練時因不明原因故障墜毀,飛行員成功彈射逃生,目前正送醫評估傷勢。

綜合外媒報導,美國空軍第354戰鬥機聯隊指揮官湯森德(Paul Townsend)上校指出,該架F-35戰機28日午後進行演習訓練時,飛行員發現機體故障,緊急從機上逃生,目前狀況穩定,F-35戰機嚴重受損,墜毀地點位於艾爾森空軍基地(Eielson Air Force Base)內。湯森德強調,美國空軍將對此徹底調查,希望能最大限度地降低此類事件再度發生的可能性。

現場人員也拍攝了這架F-35戰機墜機的相關影片,只見F-35失去動力,整個呈現不規則翻滾,墜地時爆炸成一顆火球,現場冒起熊熊烈火及大量濃煙。

