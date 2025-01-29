畫面曝光！美軍F-35翻滾墜地爆炸 飛行員彈射逃生

美軍一架F-35戰機在阿拉斯加州墜毀。（法新社）

2025/01/29 10:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍一架F-35A戰機28日在美國阿拉斯加訓練時因不明原因故障墜毀，飛行員成功彈射逃生，目前正送醫評估傷勢。

綜合外媒報導，美國空軍第354戰鬥機聯隊指揮官湯森德（Paul Townsend）上校指出，該架F-35戰機28日午後進行演習訓練時，飛行員發現機體故障，緊急從機上逃生，目前狀況穩定，F-35戰機嚴重受損，墜毀地點位於艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）內。湯森德強調，美國空軍將對此徹底調查，希望能最大限度地降低此類事件再度發生的可能性。

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現場人員也拍攝了這架F-35戰機墜機的相關影片，只見F-35失去動力，整個呈現不規則翻滾，墜地時爆炸成一顆火球，現場冒起熊熊烈火及大量濃煙。

????#BREAKING: Watch as a F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base

⁰????#Fairbanks | #Alaska



Watch as Military emergency crews quickly responded after an F-35 fighter jet crashed on the flightline at Eielson Air Force Base in Fairbanks, Alaska, as reported by a military… pic.twitter.com/v894H7YWDc — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） January 29, 2025

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