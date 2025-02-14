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    英國首相、外相會見王毅 工黨議員告誡：不能向中國磕頭

    英外相拉米與中外長王毅在倫敦進行第十次英中戰略對話。（法新社）

    英外相拉米與中外長王毅在倫敦進行第十次英中戰略對話。（法新社）

    2025/02/14 22:12

    〔編譯林家宇／綜合報導〕英國首相施凱爾、外交大臣拉米和國家安全顧問鮑威爾13日與訪問倫敦的中國外交部長王毅會面，展現出英國提升對中關係的顯著意願。但工黨議員私下告誡，政府不能為了經濟成長向中國「磕頭」，以及提醒北京政府英國對台灣人民許下的堅定承諾。

    工黨議員私下向《每日郵報》表達不滿，認為政府為了深化與中國的經濟關係，在中國行徑的處理上採取軟弱姿態，「我們需要一個透明且務實的對中關係，樂意與之合作和貿易，但要置英國於優先，並對人權侵犯和觸犯國際法展現零容忍」。

    另一名議員說，不能容忍中國政權及其代理人在英國國土上，對逃離迫害的香港人進行監控、脅迫和侵犯。同樣重要的是，向中國政府提醒英國對台灣人民的堅定承諾，任何威脅都會對北京造成嚴峻後果。

    據「美國之音」報導，王毅是近10年來首位訪英的中國外長，也是工黨政府上任後英中外交最高層級互動。但英政府態度低調，未發布相關新聞稿或會談紀要；中國外交部則稱第10次中英戰略對話取得積極成果，王毅在會中還深入闡述中方在台灣、香港等問題上的立場。

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