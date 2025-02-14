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    澎湖黃金龜王花落誰家 今晚擲筊揭曉

    鎖港260兩金靈龜得主，十四日深夜揭曉。（記者劉禹慶攝）

    鎖港260兩金靈龜得主，十四日深夜揭曉。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/14 16:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖元宵最具「份量」的黃金龜王，分別為山水上帝廟430兩金鑽龜、鎖港北極殿金靈龜260兩，經過連日來擲筊競逐，上帝廟以藝人江泳錡7聖杯、北極殿最高則為6聖杯，幸運得主將於今（14）日深夜揭曉，由於國際金價不斷上揚，澎湖黃金龜王被譽為移動的房子，若沒有一定身價，不能輕易擲筊。

    馬公山水上帝廟425兩的金鑽龜王，去年得主滿福職人賓士旅遊車隊加心願5兩項鍊歸還，重量達430兩，市價逾5000萬元；鎖港北極殿的260兩金靈龜王，去年得主練弘穎則以現金加心願10兩黃金歸還，因此仍維持260兩。

    每年元宵節，都到澎湖乞金龜的女星江泳錡，去年以6聖杯乞得118兩花開富貴金靈龜，今年加心願奉還120兩，江泳錡已是第3年連莊，今年將目標放在金鑽龜王，目前暫時以7聖杯領先；至於鎖港北極殿金靈龜，則是6聖杯最高。

    另外，受到元宵節鋒面接近影響，澎湖降雨不斷，部份廟宇擔心影響活動進行，加上15、16日為週末假期，宣布延後2天，由3天活動增加為5天，其中外垵漁船連續3天燈火不滅，12、13日取消，順延至今日點燈、15、16日3天，創下史上第一次紀錄。白沙赤崁龍德宮金首獎海力士皮卡車抽獎，也由14日順延至16日晚間抽出。

    澎湖最重430兩黃金龜王得主，十四日深夜揭曉。（記者劉禹慶攝）

    澎湖最重430兩黃金龜王得主，十四日深夜揭曉。（記者劉禹慶攝）

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