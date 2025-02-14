台中新光三越爆炸4人慘死 檢方公布死因

新光三越爆炸造成4死34傷，中檢指4名死者，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，造成多重器官衰竭死亡，圖為現場搶救情景。（記者廖耀東攝）

2025/02/14 21:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨（中港店）昨天爆炸釀成4死34傷悲劇，台中地檢署今天完成4名死者相驗，包括來自澳門一家七口的2名死者，以及新光三越罹難的林姓女職員（家屬說頭一邊都不見了，後腦還一直流血），陳姓男職員（兩人皆為樓管人員），死因都是爆炸導致4人頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，進一步造成多重器官衰竭死亡。

台中地檢署指出，犯罪被害人保護協會台中分會人員，在崇德殯儀館全程陪伴、關懷家屬，設立攤位並提供「溫馨關懷包」，作為權益告知及表達關懷所用。

請繼續往下閱讀...

至於刑案調查部分，中檢指出，由主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺及重案支援中心檢察事務官、保四總隊支援警力等專案小組成員，持續查辦，但是否為瓦斯（天然氣）外洩，仍須進一步偵辦釐清，本案事故相關人員是否涉及刑法的過失致死、過失傷害及公共危險罪等刑事責任，專案小組將會儘速調查、審慎釐清。

新光三越爆炸造成4死34傷，中檢指4名死者，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，造成多重器官衰竭死亡，圖為現場搶救情景。（記者廖耀東攝）

中檢指4名死者，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，造成多重器官衰竭死亡，圖為現場搶救情景。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法