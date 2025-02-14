為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越爆炸4人慘死 檢方公布死因

    新光三越爆炸造成4死34傷，中檢指4名死者，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，造成多重器官衰竭死亡，圖為現場搶救情景。（記者廖耀東攝）

    新光三越爆炸造成4死34傷，中檢指4名死者，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，造成多重器官衰竭死亡，圖為現場搶救情景。（記者廖耀東攝）

    2025/02/14 21:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨（中港店）昨天爆炸釀成4死34傷悲劇，台中地檢署今天完成4名死者相驗，包括來自澳門一家七口的2名死者，以及新光三越罹難的林姓女職員（家屬說頭一邊都不見了，後腦還一直流血），陳姓男職員（兩人皆為樓管人員），死因都是爆炸導致4人頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，進一步造成多重器官衰竭死亡。

    台中地檢署指出，犯罪被害人保護協會台中分會人員，在崇德殯儀館全程陪伴、關懷家屬，設立攤位並提供「溫馨關懷包」，作為權益告知及表達關懷所用。

    至於刑案調查部分，中檢指出，由主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺及重案支援中心檢察事務官、保四總隊支援警力等專案小組成員，持續查辦，但是否為瓦斯（天然氣）外洩，仍須進一步偵辦釐清，本案事故相關人員是否涉及刑法的過失致死、過失傷害及公共危險罪等刑事責任，專案小組將會儘速調查、審慎釐清。

    新光三越爆炸造成4死34傷，中檢指4名死者，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，造成多重器官衰竭死亡，圖為現場搶救情景。（記者廖耀東攝）

    新光三越爆炸造成4死34傷，中檢指4名死者，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，造成多重器官衰竭死亡，圖為現場搶救情景。（記者廖耀東攝）

    中檢指4名死者，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，造成多重器官衰竭死亡，圖為現場搶救情景。（記者廖耀東攝）

    中檢指4名死者，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，造成多重器官衰竭死亡，圖為現場搶救情景。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播