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    2/14大樂透4.72億開在台中！今彩539開3注 800萬獎落新竹嘉義台南

    今晚（14日）開獎的第114000027期大樂透頭獎開出1注，第114000042期今彩539頭獎則開出3注。（台彩提供；本報合成）

    今晚（14日）開獎的第114000027期大樂透頭獎開出1注，第114000042期今彩539頭獎則開出3注。（台彩提供；本報合成）

    2025/02/14 22:45

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（14日）開獎的第114000027期大樂透頭獎開出1注，由臺中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓的「幸運商行」開出；第114000042期今彩539頭獎則開出3注，分別由臺南市新營區大宏里三民路54之1號1樓的「來富貴彩券行」、嘉義市東區北門里文化路288號一樓的「一來發彩券行」和新竹縣湖口鄉仁勢村中正路1段35號1樓的「飆發戶彩券行」開出。

    第114000027期大樂透中獎號碼「08、11、14、29、33、45，特別號：34」。頭獎1注中獎，可得4億7225萬元；貳獎開出2注，可得172萬6702元；參獎共152注中獎，每注可得2萬4467元；肆獎共285注中獎，每注可得8388元；伍獎共5244注中獎，每注可得2000元；陸獎共5969注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬5321注中獎，每注可得400元；普獎共8萬4097注中獎，每注可得400元。

    第114000027期49樂合彩中獎號碼為「08、11、14、29、33、45」。四合10注中獎，每注可得20萬元；三合共140注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4404注中獎，每注可得1250元。

    第114000042期今彩539中獎號碼為「11、17、29、34、39」。頭獎3注中獎，可得800萬元；貳獎共199注中獎，每注可得2萬元；參獎共7013注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9670中獎，每注可得50元。

    第114000042期39樂合彩中獎號碼為「11、17、29、34、39」。四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共175注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9072注中獎，每注可得1125元。

    第114000042期3星彩中獎號碼為「159」。壹獎共118注中獎，每注可得5000元。

    第114000042期4星彩中獎號碼為「9538」。壹獎共27注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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