初一走春車潮來了！今有匝道管制 避開12地雷路段

交通部高速公路局統計，今天清晨0到5時交通量是平日的2.2倍，並提醒今起有匝道管制，提醒駕駛避開12處易壅塞的地雷路段。（資料照）

2025/01/29 10:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（29日）大年初一，一早開始有車潮。根據交通部高速公路局統計，今天清晨0到5時交通量是平日的2.2倍，並提醒今天開始有匝道管制，提醒駕駛避開12處易壅塞的地雷路段。

目前國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為14.2百萬車公里，今日相關疏導措施包括5時到12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，國5南向南港系統-頭城，國4西向潭子系統-豐勢，國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人儘量12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

交通部公路局也預估，今天部分觀光旅遊景點與廟宇周邊道路將有出遊車潮，包括台3線古坑到梅山、台21線日月潭周邊、台3丙線竹山紫南宮、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮為省道易壅塞路段。

公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

大年初一國道管制措施。（高公局提供）

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