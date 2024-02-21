兒關基隆看守所2天病逝 母控獄方拒收救命藥獲國賠270萬

李姓竊盜通緝犯前年5月被押解至基隆看守所服刑不到2天病逝。基隆地院認為，基隆看守所未監控李男的血糖數值，收容管理顯有不當，判基隆看守所要賠償李母近台幣270萬元。（資料照）

2024/02/21 16:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓竊盜通緝犯前年5月被押解至基隆看守所服刑不到 2天，因血糖失控病逝，李母以看守所拒收她送去的胰島素等救命藥物，害死兒子為由，請求國家賠償；看守所則反駁指出，李未遵守醫囑，長期酗酒致死。基隆地院認為，基隆看守所未監控李男血糖數值，收容管理顯有不當，判基隆看守所要賠償李母近台幣270萬元。

李男因犯加重竊盜罪被法院判刑3月確定，遲未到案執行，遭基隆地檢署通緝，前年5月間被警方逮獲遞解歸案；未料，李男入監服刑2天後因血糖失控病逝。

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李母起訴主張，兒子是重度糖尿病患，須仰賴口服藥物與胰島素控制病情。但基隆看守所在兒子入監時，未調查兒子健康狀況，又拒收她送到看守所的藥物，兒子才因血糖失控，引發呼吸衰竭、急性腎衰竭等併發症狀死亡，據此提起國家賠償請求，向基隆看守所求償包括醫療費、喪葬費、扶養費與精神慰輔金共719萬餘元。

基隆看守所抗辯指出，李男入監當天逢假日，李母送藥到看守所時，僅說李男「需要安眠藥」，而非告知要送胰島素到看守所。李男入所後，所方人員有注意他的健康狀況，並在值勤人員聯繫簿內記載「患有糖尿病」，也有替李男測量血壓、心跳、體溫後均正常。李男後來病情惡化，送醫不治，是因李男未遵醫囑又長期酗酒，與收容管理並無因果關係。

但法院認為，看守所值勤人員聯繫簿有記載李患「糖尿病、行動不便、尿失禁」，所方應瞭解李男的醫囑用藥，隨時關注血糖數值，並提供控制血糖醫囑用藥；再說，李男入監期間，只能仰賴所方提供醫囑用藥，並為他監控血糖，但看守所卻無血糖機，使李曝露在錯失急救黃金時機的風險中，所方收容管理顯有不當，判基隆看守所應賠償李母醫療費、喪葬費、扶養費和精神慰撫金，共269萬7686元。

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