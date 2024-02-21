詐團車手黑吃黑被拘禁凌虐幸花蓮警救出 嫌犯送辦收押

花蓮警分局獲報詐騙集團在花蓮市區私刑拘禁成員毆打，前往營救並移送法辦。 （警方提供）

2024/02/21 16:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕31歲葉姓男子加入詐騙集團擔任車手，上月27日受詐騙集團指示在桃園楊梅領取詐騙所得15萬現金，結果竟黑吃黑捲款逃回花蓮，遭詐騙集團押到汽車旅館毆打，花蓮警分局獲報後10分鐘內火速營救，今把相關人等移送花蓮地檢署偵辦，並建請檢察官聲押獲准。

花蓮警分局今指出，31歲葉姓男子為詐欺集團成員，因受詐欺集團指示到桃園地區提領15萬元犯罪所得後，黑吃黑私吞占為己有。後遭其他詐欺集團成員在花蓮市某網咖外強押上車限制行動自由並帶往3處郊區凌虐毆打逼迫交付黑吃黑款項15萬元後，帶往汽車旅館內私行拘禁凌虐。

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花蓮分局獲報後，偵查隊旋即前往汽車旅館實施攻堅，當場緝獲彭姓犯嫌共5人，並成功救出被害人，同時在現場起獲毒品安非他命、吸食器等物，帶案偵辦。全案經花蓮分局調查完竣依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送台灣花蓮地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲押獲准。

警方救出的葉姓男子身上有部分遭毆打的傷勢但無大礙，花蓮分局呼籲，參與詐欺集團車手可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金，法網恢恢疏而不漏，切勿心存僥倖，以身試法。

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花蓮警分局獲報詐騙集團在花蓮市區私刑拘禁成員毆打，前往營救並移送法辦。 （警方提供）

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