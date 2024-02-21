為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

詐團車手黑吃黑被拘禁凌虐幸花蓮警救出 嫌犯送辦收押

花蓮警分局獲報詐騙集團在花蓮市區私刑拘禁成員毆打，前往營救並移送法辦。 （警方提供）

花蓮警分局獲報詐騙集團在花蓮市區私刑拘禁成員毆打，前往營救並移送法辦。 （警方提供）

2024/02/21 16:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕31歲葉姓男子加入詐騙集團擔任車手，上月27日受詐騙集團指示在桃園楊梅領取詐騙所得15萬現金，結果竟黑吃黑捲款逃回花蓮，遭詐騙集團押到汽車旅館毆打，花蓮警分局獲報後10分鐘內火速營救，今把相關人等移送花蓮地檢署偵辦，並建請檢察官聲押獲准。

花蓮警分局今指出，31歲葉姓男子為詐欺集團成員，因受詐欺集團指示到桃園地區提領15萬元犯罪所得後，黑吃黑私吞占為己有。後遭其他詐欺集團成員在花蓮市某網咖外強押上車限制行動自由並帶往3處郊區凌虐毆打逼迫交付黑吃黑款項15萬元後，帶往汽車旅館內私行拘禁凌虐。

花蓮分局獲報後，偵查隊旋即前往汽車旅館實施攻堅，當場緝獲彭姓犯嫌共5人，並成功救出被害人，同時在現場起獲毒品安非他命、吸食器等物，帶案偵辦。全案經花蓮分局調查完竣依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送台灣花蓮地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲押獲准。

警方救出的葉姓男子身上有部分遭毆打的傷勢但無大礙，花蓮分局呼籲，參與詐欺集團車手可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金，法網恢恢疏而不漏，切勿心存僥倖，以身試法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

花蓮警分局獲報詐騙集團在花蓮市區私刑拘禁成員毆打，前往營救並移送法辦。 （警方提供）

花蓮警分局獲報詐騙集團在花蓮市區私刑拘禁成員毆打，前往營救並移送法辦。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中百公斤惡煞黑吃黑 攔路擄車手劫百萬落網
2024/01/18 17:26

台中百公斤惡煞黑吃黑 攔路擄車手劫百萬落網
桃園少年車手遭詐團虐死棄屍 9嫌續押禁見
2023/10/12 19:09

桃園少年車手遭詐團虐死棄屍 9嫌續押禁見

掌握債市多頭行情
少年車手被疑私吞500萬遭虐死棄屍 詐團22嫌擄人勒贖致死起訴
2023/10/11 16:33

少年車手被疑私吞500萬遭虐死棄屍 詐團22嫌擄人勒贖致死起訴
北市街頭遭搶走百萬現金 竟是詐團車手黑吃黑
2023/08/15 09:52

北市街頭遭搶走百萬現金 竟是詐團車手黑吃黑

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播