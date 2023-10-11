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少年車手被疑私吞500萬遭虐死棄屍 詐團22嫌擄人勒贖致死起訴

林姓少年被詐團懷疑黑吃黑押走虐死棄屍，檢警案發後逮捕涉案詐團成員。（資料照）

林姓少年被詐團懷疑黑吃黑押走虐死棄屍，檢警案發後逮捕涉案詐團成員。（資料照）

2023/10/11 16:33

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市17歲林姓少年被高雄地區謝姓男子主導的詐騙集團吸收為負責領款的車手頭，今天6月初因1筆500萬元贓款未上繳，被詐團懷疑私吞，謝男為此於6月7日晚間率眾到桃園市大園區1家便利商店前涉嫌押走林姓少年直奔高雄市鳥松區一處鐵皮屋加以凌虐致死，事後將遺體載往杉林區山區棄屍滅證；案經桃園地檢署指揮警方偵辦，先後逮捕涉案的主嫌謝男、許男及動手的吳姓、莊姓等共22人到案，今天偵結依擄人勒贖致死等罪嫌提起公訴。

檢警調查，林姓少年被詐團吸收擔任車手頭，負責收取現金，但被懷疑私吞500萬元贓款，6月7日晚間詐團首腦率眾北上桃園市大園區，將林姓少年約到超商前碰面後，即將林少強押上車帶回高雄市阿蓮區1處宮廟旁毆打，接續載往鳥松區一處鐵皮屋囚禁，期間以電擊棒、打火機燒灼、熱水澆淋等方式虐打，以此逼迫付款，少年因遭凌虐頭部重傷、內出血而死亡，一夥人發現闖禍後，嚇得將少年遺體載到杉林區的山區棄屍，並將作案用車輛開到洗車場清洗滅證。

因林姓少年被虐時曾打電話向其母親籌錢，林母雖即報警求助，但林姓少年被押走不久即遇害，案經桃園地檢署檢察官陳嘉義指揮桃園、高雄警方追查，發現涉案人數眾多，逃匿處所遍及南投、彰化、高雄、屏東等地，經檢警專案小組鍥而不捨，透過科技偵查分析釐清犯罪情節及涉案人，逐一勾勒逃亡路線及藏匿處所，事後分別拘提全數涉案22人到案，並聲請法院羈押其中12人獲准。

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