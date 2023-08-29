買笑氣卻亮刀洗劫藥頭 3男涉強盜罪被羈押

警方查扣鄭男等人搶來的笑氣。（記者吳昇儒翻攝）

2023/08/29 15:15

〔記者吳昇儒／新北報導〕31歲周姓笑氣藥頭26日接到生意，將6支笑氣鋼瓶送到新北市汐止區吉林街6號旁巷弄內（某汽車旅館旁）。沒想到剛抵達現場，就遭3名男子持開山刀抵住頸部，搶走笑氣及2萬元現金與金戒指。警方獲報後，調閱監視器循線追捕，陸續將鄭男等人逮捕到案。士林地檢署向法院聲請羈押後，昨日裁定3人收押禁見。

周男於案發時向警方坦言，自己送了6支笑氣到現場，結果被買家洗劫一空，連手上的金戒指都不放過。

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警方隨即組成專案小組，調閱周邊監視器，發現3名犯嫌得手後，分別開銀色轎車及藍色租賃車往台北市方向逃逸，未料租賃車在南京東路六段擦撞路旁車輛後，車內駕駛又搭銀色轎車離開。

專案小組人員持續追查涉案的銀色車輛，發現該車曾進入中和區建八路某汽車旅館，隨即前往查緝，於晚間10時許逮捕25歲鄭姓男子，並查扣6支笑氣、贓款6千餘元及犯案用的刀械，但其中一名21歲林姓犯嫌已駕車駛離汽車旅館。

警方持續以車追人，發現林男在新莊一帶出沒，隨即通報新莊分局協助追查，於隔日凌晨1時40分許，逮捕林嫌，並在車內查扣作案用開山刀2把，並得知第3名邱姓犯嫌已經返回家中。

警方在依照林男提供的線索，前往邱男家中逮人，約於凌晨3時許，將22歲邱男逮捕到案，帶回偵訊。

據了解，警方偵訊時，3名犯嫌自知難逃法網，坦承黑吃黑搶走6瓶笑氣，並拿走藥頭的2萬元現金及金戒指。警詢後，依涉犯強盜罪嫌將3人移送法辦。

檢察官偵訊後，認定3人涉犯重罪，且有串證、逃亡之虞，向士林地方法院聲請羈押，法院昨日裁定3名犯嫌收押禁見。

警方將鄭男等3人移送士林地檢署偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣鄭男等人搶來的贓款及犯案聯繫用手機。（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣鄭男等人搶來的贓款。（記者吳昇儒翻攝）

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