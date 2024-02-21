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玄！南投警打獵中槍亡 死者曾戴過的頭燈突亮起、找到竹簍讓嫌犯露餡

國姓鄉乾溝村山區槍擊命案現場附近山溝發現謝姓警員所有的竹簍，內有2瓶礦泉水及打到的飛鼠。（記者佟振國攝）

國姓鄉乾溝村山區槍擊命案現場附近山溝發現謝姓警員所有的竹簍，內有2瓶礦泉水及打到的飛鼠。（記者佟振國攝）

2024/02/21 14:51

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里分局謝姓警員槍擊命案，檢警積極偵辦讓案情在48小時內獲重大突破，而現場勘驗過程也有令人不可思議的詭異巧合，死者生前遺留友人車上頭燈突然亮起、好友至附近山溝小解，竟意外幫檢警找到死者裝有礦泉水、獵物的竹簍，也令范姓男子難以自圓其說，檢警才能順利突破心防，讓案情大白。

埔里分局謝姓警員與范姓表哥及詹姓兄弟前往國姓鄉乾溝村山區打獵，背部中彈傷重不治，由於案發現場十分偏僻難行，當地派出所警友站、義警、居民熱心提供交通工具接駁、路線指引，給辦案人員不少幫助，過程也傳出令人不可思議的詭異巧合。

據了解，謝男生前常搭在地好友的車子上山，在貨車上留下1副頭燈，在即將抵達現場時，未經人員觸碰與開啟即自動亮起，讓車上2名友人心頭一驚，當下心中默念希望好友能顯靈能協助破案。

而同樣上山協助的警友站人員，因為尿急，本想在附近山溝小解，突然發現下方有個竹簍，裡面有裝有2瓶礦泉水與飛鼠獵物，事後也證實是謝男所有，檢警懷疑本應不離身的竹簍為何會棄置山溝，令在場的范姓表哥一時間語無倫次，無法自圓其說，當得知檢警要採集礦泉水瓶口是否有留下唾液檢驗DNA時，其心防也開始瓦解，眼見無法再隱瞞下去，昨天下午回到分局，辦案人員勸他莫再隱瞞下去，才決定坦承所有案情。

熱心民眾到案發現場山溝小解，意外協助檢警找到死者所有但遭人刻意棄置的竹簍。（記者佟振國攝）

熱心民眾到案發現場山溝小解，意外協助檢警找到死者所有但遭人刻意棄置的竹簍。（記者佟振國攝）

謝姓警員遭槍擊死亡案，生前遺留在好友貨車上的頭燈，在抵達案發現場前突然自動亮起，令友人深感不可思議。（民眾提供）

謝姓警員遭槍擊死亡案，生前遺留在好友貨車上的頭燈，在抵達案發現場前突然自動亮起，令友人深感不可思議。（民眾提供）

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