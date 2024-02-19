被誤認為獵物？南投休長假警員夜間打獵中彈身亡

南投縣國姓鄉乾溝村山區傳槍擊命案，休長假與親友上山狩獵的謝姓員警不幸中彈身亡，警方封鎖現場進行偵辦。（民眾提供）

2024/02/19 10:49

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉乾溝村山區昨天深夜驚傳槍擊命案，51歲埔里分局謝姓警員，與范姓表哥結伴上山狩獵，疑被誤認為獵物而遭槍擊，導致謝男的背部中彈，緊急送醫急救仍宣告不治，警方已帶回范姓男子進一步偵訊，死者遺體相驗與詳細案發過程由檢警調查釐清。

據了解，謝姓警員任職埔里分局長壽派出所，先前因身體因素而請長假治療休養，目前仍在請假中，預計今年6月退休，昨天深夜與范姓表哥結伴至國姓鄉乾溝村與大旗村猴洞坑交界的山區打獵，不幸遭槍擊喪命，不少同仁上週新春期間才見過他，今早聞訊他不幸中槍身亡，震驚不已，無法置信。

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據了解，案發現場入夜全無照明，一片漆黑，僅靠各自頭燈照路，疑似其頭燈燈光遭誤認為獵物而遭人開槍射擊，消防隊救護車將背部中彈的謝男送醫急救，但仍傷重宣告不治，今天鑑識人員前往現場鑑識，同時報請檢察官、法醫進一步相驗確認死因。

至於是誰開槍射擊，警方將謝男表哥范男帶回偵訊，據了解，范男指稱當時還有另1組約2名獵人在附近，至於說詞還待進一步查證釐清，警方也會調閱山下道路監視器持續偵辦。

槍擊命案現場位於乾溝村與猴洞坑交界偏僻山區，道路錯綜複雜，一般車輛難以抵達。（記者佟振國攝）

槍擊命案發生後，因案發現場一般車輛不易抵達，熱心村民也提供人力、車輛協助。（記者佟振國攝）

槍擊命案現場留有謝男的衣物。（民眾提供）

謝男妻子接獲噩耗，由親友陪同至派出所製作筆錄。（記者佟振國攝）

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