捷克校園14死槍擊案 25歲研究生「這招」躲過屠殺

2023/12/22 16:17

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕捷克首都布拉格21日下午發生重大槍擊案,造成至少14人死亡,另有25人受傷,當局宣布凶嫌已經死亡。一名25歲碩士生魏茨曼(Jakob Weizman)透露,事發當時他與教授2人待在教室內進行考試,不久便聽見槍聲與尖叫聲,他果斷鎖上教室門,更用課桌椅搭成臨時路障、擋住入口,也因這舉動讓他們躲過死劫。

綜合外媒報導,24歲槍手柯塞克(David Kozak)在21日下午3點,持槍前往自己就讀的查理大學(Charles University),接著從藝術學院大樓開槍濫射。根據社群媒體流傳的現場畫面,槍聲大作之際,不少民眾驚恐逃出大樓,有一些師生則是冒險攀爬在大樓外牆的欄杆上,以幾乎懸空的危險狀態,來躲避槍手的攻擊。

請繼續往下閱讀...

從這場攻擊中倖存的碩士生魏茨曼,透露他在事發當時正在進行阿爾巴尼亞語考試,當時教室裡只有自己與教授2人,接著他們聽到教室外傳出槍聲與尖叫聲,「後來警察開始出現,槍聲和尖叫聲越來越多」。魏茨曼表示,雖然他被這騷動給嚇到,但他立即鎖上教室門,並用課桌椅及任何可移動的物品堆積在門口,搭建成一個臨時路障。

魏茨曼回憶,大約5分鐘後,他聽見門外有人試圖開門,事後才知道那個人正是犯案槍手,「他在巡視每一間教室,看看是否有人在那裡,並朝他們開槍」。他與教授受困約1小時期間,他們不斷打電話或傳訊息給親友,希望親友們通知警方他們人在309A教室,最終他們在警方護送下安全撤離,「我們走出去時,整個學院都是血。」

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive. Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

Thank you to everyone for the kind support. I am finally home safe and sound, still trying to process everything.



My heart goes out to the families of the victims. Never thought it would happen in Prague, never.



Hold your loved ones close tonight, please❤️