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捷克校園14死槍擊案 25歲研究生「這招」躲過屠殺

25歲碩士生魏茨曼透露，他聽到教室外傳出槍響時，果斷鎖上門，並用課桌椅及任何可移動的物品堆積在門口，搭建成臨時路障，這舉動讓他與教授因此躲過死劫。（圖擷取自@jakobweizman 社群平台「X」，本報合成）

25歲碩士生魏茨曼透露，他聽到教室外傳出槍響時，果斷鎖上門，並用課桌椅及任何可移動的物品堆積在門口，搭建成臨時路障，這舉動讓他與教授因此躲過死劫。（圖擷取自@jakobweizman 社群平台「X」，本報合成）

2023/12/22 16:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格21日下午發生重大槍擊案，造成至少14人死亡，另有25人受傷，當局宣布凶嫌已經死亡。一名25歲碩士生魏茨曼（Jakob Weizman）透露，事發當時他與教授2人待在教室內進行考試，不久便聽見槍聲與尖叫聲，他果斷鎖上教室門，更用課桌椅搭成臨時路障、擋住入口，也因這舉動讓他們躲過死劫。

綜合外媒報導，24歲槍手柯塞克（David Kozak）在21日下午3點，持槍前往自己就讀的查理大學（Charles University），接著從藝術學院大樓開槍濫射。根據社群媒體流傳的現場畫面，槍聲大作之際，不少民眾驚恐逃出大樓，有一些師生則是冒險攀爬在大樓外牆的欄杆上，以幾乎懸空的危險狀態，來躲避槍手的攻擊。

從這場攻擊中倖存的碩士生魏茨曼，透露他在事發當時正在進行阿爾巴尼亞語考試，當時教室裡只有自己與教授2人，接著他們聽到教室外傳出槍聲與尖叫聲，「後來警察開始出現，槍聲和尖叫聲越來越多」。魏茨曼表示，雖然他被這騷動給嚇到，但他立即鎖上教室門，並用課桌椅及任何可移動的物品堆積在門口，搭建成一個臨時路障。

魏茨曼回憶，大約5分鐘後，他聽見門外有人試圖開門，事後才知道那個人正是犯案槍手，「他在巡視每一間教室，看看是否有人在那裡，並朝他們開槍」。他與教授受困約1小時期間，他們不斷打電話或傳訊息給親友，希望親友們通知警方他們人在309A教室，最終他們在警方護送下安全撤離，「我們走出去時，整個學院都是血。」

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