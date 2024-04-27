德國發現「二戰500kg未爆彈」 美因茲隊主場暫關閉

「美茵茲05」的主場美瓦競技場，因在二戰未爆彈地拆除作業疏散範圍，因此須暫時關閉。（圖擷取自臉書）

2024/04/27 19:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國西南部大城美因茲市（Mainz）24日發現一顆第二次世界大戰時期留下的500公斤重未爆彈，當局決定於週五（26日）引爆拆除作業，導致德甲足球聯賽球隊「美茵茲05」主場需關閉，預估影響3500人。

根據CNN報導，美因茲市政府發公告稱，當地一處建設基地在進行施工作業時，發現了一顆重達500公斤的二戰未爆彈，當局隨即進行了疏散。並表示，拆彈作業於當地時間週五中午開始，目前尚不清楚拆除和處置彈藥需要多長時間，但估計約有3500人受到了疏散影響。

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報導指出，「美茵茲05」將於本週日在主場美瓦競技場（MEWA Arena）迎戰科隆足球俱樂部，由於目前兩隊都面臨降級的威脅，因此這場比賽對於排名非常重要。然而，美瓦競技場恰巧位於750公尺的疏散區內，因此，必須關閉球場內的俱樂部商店，等待拆除作業完成。不過，球隊指出，這場比賽不會受到引爆作業的影響，後續的安全檢測也預計可以準時完成。

據了解，德國存在未爆的二戰彈藥是常見的，以至於在計劃施工時，公司通常會聘請私人拆彈隊來現場檢測，確保工地的安全。

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