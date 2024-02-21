深坑大火現場囤放萬件含鋰電池3C產品 估傍晚清除完畢

深坑光電公司倉儲大火燒毀萬件含鋰電池3C產品。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/21 15:55

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市深坑區光電公司倉儲20日發生大火，內部囤放超過萬件含有鋰電池的3C產品，導致撲滅後復燃仍持續悶燒，消防局出動重機具開挖並灑水降溫，預估在傍晚能夠清除完畢。對於撲滅鋰電池火災最好的方法為何，消防署表示，有效通風及使用大量的水持續降溫，直到電池內化學反應結束或能量消耗殆盡，避免再次復燃。

消防署表示，鋰電池所引發的火災甚至爆炸，短時間要完全撲滅有困難時，會優先採取防守性的策略，適當建立有效通風及使用大量的水持續降溫，在可控制的狀況下讓它持續燃燒，化學反應結束或電池能量消耗殆盡，才有可能被撲滅。

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消防署指出，鋰電池發生熱失控時會產生易燃氣體等，如果累積到一定程度又與空氣接觸，便有一定機率會產生化學反應，尤其鋰離子電池發生熱失控反應時，容易發生復燃現象。

消防署說，消防人員在面對鋰電池火災時，除了消防衣、帽、鞋、消防頭套、個人救命器、胸燈、面罩等空氣呼吸器組、救火用手套等救火個人基本裝備及消防車、水帶、瞄子外，部分消防機關也會使用檢電器、避電手套、紅外線熱顯像儀、移動式砲塔、救災機器人、泡沫滅火裝備器材（泡沫瞄子、比例混合器、原液等）進行救災。

新北市消防局表示，深坑火警現場仍有超過百名警消在場進行殘火處理，重機具進駐後，預估傍晚5、6時能夠清除完畢，後續將請業者配合環保單位協助廢棄物清除，以及火警調查。

深坑光電公司倉儲大火燒毀萬件含鋰電池3C產品，目前仍在進行清理作業，預估傍晚能夠清除完畢。（記者陸運鋒翻攝）

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