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用閱讀造浪！調查局公開反認知作戰「秘笈」 台北國際書展揭曉

調查局出版「習近平時期對臺認知戰作為與反制」專書；調查局今表示，本月22日，將在台北國際書展期間舉行專書講座。（記者錢利忠攝）

調查局出版「習近平時期對臺認知戰作為與反制」專書；調查局今表示，本月22日，將在台北國際書展期間舉行專書講座。（記者錢利忠攝）

2024/02/20 16:34

〔記者錢利忠／台北報導〕第32屆台北國際書展今開幕，總統蔡英文出席致詞，邀請國人一起到書展「用閱讀造浪」；而為因應境外勢力擴大對我國認知作戰，調查局出版「習近平時期對臺認知戰作為與反制」專書；調查局今表示，本月22日，將在台北國際書展期間舉行專書講座，協助國際社會共同防堵境外敵對勢力。

本屆台北國際書展，即日起至25日，於世貿一館展開為期6天的出版閱讀嘉年華會，今（20）日書展開幕首日，蔡英文也出席致詞並逛特展書區。

針對今年書展主題「閱讀造浪」，蔡英文表示，「透過閱讀可以穿梭在不同世界，探索如海洋般廣闊的知識，也激起了每個人心中文化和思想的浪花，台北國際書展為我們呈現浩瀚的書海，也是多元文化洋流交會的重要的時刻。」

調查局也參與本屆台北國際書展，此次與五南文化廣場合作，於書展期間舉辦「習近平時期對臺認知戰作為與反制」專書講座，該書透過系統性研究認知作戰的理論基礎、邏輯脈絡，調查局盼將相關研究成果分享國際友盟及智庫，為國際社會盡一份心力。

而為因應境外勢力對我認知作戰，調查局上月也舉行「認知戰研究中心」揭牌，由調查局長王俊力主持。王俊力表示，境外敵對勢力破壞我民主制度運作，試圖破壞國人對政府信任、分化社會內部團結，「認知戰研究中心」統合調查局兩岸情勢研析處、國內安全調查處及資通安全處，未來將持續強化我應對境外敵對勢力的威脅能力。

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