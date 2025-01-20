藍白大砍預算 羅一鈞：不要澆熄公務員想要為國家服務的心

羅一鈞表示，不要澆熄國家公務員想要為國家服務的心，強調他不是政治人物、不會投入選舉，會深刻檢討各位立委的指教。（資料照）

2025/01/20 13:17

〔記者黃靖媗／台北報導〕藍白聯手大砍衛福部預算，疾管署副署長羅一鈞週末於社群媒體發文喊話「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，引起熱議。羅一鈞今（20）日再度表示，「不要澆熄國家公務員想要為國家服務的心」，強調他不是政治人物、不會投入選舉，會深刻檢討各位立委的指教。

羅一鈞今日於行政院「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會表示，防疫預算遭刪減，對他們的業務推動會有很大的影響，立法院上週表決通刪的防疫預算，就是平時要做應變整備、宣導的經費，今日表決的媒體宣導費若被全部歸零，「我們不會不做防疫宣導，但只能挪用其他防疫經費來宣導」。

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羅一鈞說明，他週末於臉書發文請立委高抬貴手，是因為防疫有其特殊性，平常若不做好應變準備與宣導，便無法在緊急情況發生時快速因應，保護國人健康；疫情過完之後，所有國家都在增加防疫投資，以應對下一次的疫情大流行再出現，如果他們在這一波遭到刪減預算，不曉得同仁要怎麼樣再去繼續為大家做好工作 。

羅一鈞表示，預算刪減對第一線防疫同仁來講，不算是個肯定，而是一種新的打擊，「我不是政治人物，我也不會投入選舉，我想各位委員對我的指教，我都會深刻的檢討」，「不要澆熄國家公務員想要為國家服務的心」。

衛福部長邱泰源也說，衛福部肩負起全國衛生福利、醫療體系、醫療照護、公共衛生等11個領域，促進人民的健康，若業務費凍結，可能會導致癌症治療、罕病治療、性騷擾防治計畫、兒少家庭福利等許多業務無法進行，甚至會讓醫療院所難以為繼。

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