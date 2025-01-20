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    盯住公視！ 國民黨推蕭旭岑、廖元豪審查董監事名單

    行政院函請立法院籌組第八屆公視董監事審查委員會名單出爐，國民黨推薦馬英九基金會執行長蕭旭岑、創會董事廖元豪等7人。（資料照，記者張嘉明攝）

    行政院函請立法院籌組第八屆公視董監事審查委員會名單出爐，國民黨推薦馬英九基金會執行長蕭旭岑、創會董事廖元豪等7人。（資料照，記者張嘉明攝）

    2025/01/20 13:04

    〔記者林哲遠／台北報導〕公視第七屆董監事將於今年5月中旬屆滿，行政院日前函請立法院籌組第八屆公視董監事審查委員會名單出爐，國民黨所推薦的名單包含馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九基金會創會董事廖元豪、前立委陳宜民等人。

    財團法人公共電視文化事業基金會第七屆董事、監察人任期將於今年5月19日屆滿，行政院日前函請立法院籌組公視第8屆董監事審查委員會，並請朝野三黨團推薦審查委員人選，比例為藍綠白黨團比例7：7：1。

    據「公共電視法」規定，公視基金會設置董事11至15人，其中1人為員工代表，另設監察人3至5人，由行政院提名非員工代表董事、監察人候選人，提交審查委員會經全體委員2/3以上同意後，送請行政院長聘任之。

    藍綠白各派人選為，國民黨團推薦馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、馬英九基金會創會董事廖元豪、前立委陳宜民、馬英九基金會執行長蕭旭岑；民進黨團推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅；民眾黨團則推薦杜聖聰。

    不過，朝野在17日院會為行使公平會人事同意權及處理114年中央政府總預算案，因此將該名單送入院會時間順延，並退回程序委員會，該份名單尚未正式經院會宣讀。

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