沒禮讓害救護車翻覆 小黃司機拒挨罰提告結果曝

杜姓計程車司機因未禮讓害救護車翻覆，挨罰3600元並吊銷駕照，他不服提告，但北高行指裁罰沒有問題，判他敗訴。（資料照）

2024/02/20 16:34

〔記者溫于德／台北報導〕杜姓計程車司機前年行經台北市路口，撞擊一輛正要前往捐血中心領血液的救護車，導致救護車翻覆，但杜事後拒絕挨罰，決定提告。台北高等行政法院地方行政訴訟庭指杜貿然穿越路口，且他聽聞救護車的警鳴聲卻未立刻禮讓，確實已違規應受罰，判他敗訴，即他要繳3600元並接受吊銷駕照。

判決指，杜姓司機是在前年9月8日深夜11時許，載客行經北市愛國西路與中華路口時，有聽到救護車的警鳴聲，卻未禮讓而攔腰撞擊救護車。

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車禍發生後，造成救護車翻覆、駕駛手臂受傷，杜男車上的乘客則胸口疼痛；後來杜被警方依違反道路交通管理處罰條例舉發，由台北市交通事件裁決所對杜開罰3600元並吊銷駕照。

然杜男指當時救護車內沒有病人，是為了前往領血，不能算是病人送醫途中或趕赴緊急傷病現場，且根據緊急醫療救護法規定，當下救護車不能使用警鳴器及紅色閃光燈；道交條例也指非執行任務的救護車，仍應受交通號誌指示限制。

杜男進一步提到，該救護車從新北新莊新泰醫院赴關渡捐血中心的最快路線，是走65快速道路，根本不用經過台北市區，所以他質疑救護車出現在北市中華路並不合理，何況他當下沒有超速違規，提告請求撤罰。

北高行地方庭經勘驗相關影像畫面，指車禍發生前已有一部公車駛近路口後隨即暫停，可認該路口附近的車輛駕駛都可以知道救護車即將經過，故拒絕採信杜男辯稱沒看見救護車、車上放音樂導致無法聽見警鳴聲的說法，並認定杜貿然穿越路口。

法官也指杜男聽聞救護車的警鳴車卻未立刻禮讓，確實已違規應受罰，決定判他敗訴；可上訴。

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