深坑大火濃煙異味漫雙北！市民怒灌侯友宜、蔣萬安臉書

新北市深坑工廠火警濃煙飄散雙北。（資料照，記者翻攝）

2024/02/21 07:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市深坑北深路三段一間鋰電池工廠20日發生火警，產生大量濃煙，飄散至新店、中和、永和、台北市，甚至新莊、三重，昨晚起不少居民反映聞到不明惡臭，紛紛到台北市長蔣萬安和新北市長侯友宜臉書留言抱怨。對此新北市環保局昨晚表示，將監測判定是否告發，蔣萬安今晨也發出5點聲明，強調持續監控，而昨晚到今早各污染物數值符合標準。

新北市深坑區北深路三段一間工廠，昨下午2時許竄出大量濃煙，延燒隔壁2間廠房，直到晚間6點多暫時撲滅。但直至昨天深夜，地下室仍濃煙密布、飄出惡臭，異味也引發雙北市民眾反彈，抱怨異味難聞。

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許多民眾到新北市長侯友宜臉書留言反映「請關心深坑大火 不要忽視市民的健康品質」、「新北塑膠工廠火災廢氣臭了一整天，市長要不要發公告跟宣導？有在上班嗎？」也有台北市民到蔣萬安臉書留言「今天晚上台北市南區很多人都打119報案，早已超過三小時，市長是不是也該發個呼籲市民，報告現狀」、「文山區整個空氣污染真的非常嚴重！完全快窒息了！都不處理？不告知居民嗎」？

新北市環保局昨晚表示，經分析發現下風處新店靠近台北市文山區的粒狀污染物濃度偏高，顯示火警濃煙影響周遭空氣品質，已持續改善中，建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗，如需外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。並將持續關注空氣品質，待事故判定是否有涉及「空氣污染防制法」，將依法告發處分。

台北市長蔣萬安今晨也在臉書發文表示，根據台北市環保局的初步分析回報，昨晚到今早各污染物數值符合標準，環保局也將持續偵測木柵及其他各區的空氣品質。

蔣萬安也發出5點聲明，包括：環保局要盡速釐清狀況，在社群即時更新情形，不可怠慢拖延；台北市與新北市全力協作，釐清事實，應變處置；若仍有異味影響，暫時關閉門窗，在室內打開空調，外出也請戴口罩，以避免不適；感謝反映問題的市民、民意代表及媒體、基層同仁；要求環保局應檢視空氣品質的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要，也應該審視通報及應變機制，如果有需要檢討之處，直接向他回報。

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