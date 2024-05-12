瓜田李下？台中警方抓賭發現他在場 刑事小隊長記1大過調職

霧峰分局配合刑事局中打偵辦一起網路簽賭案，卻在現場發現林姓小隊長在場，霧峰分局今天決定給予記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。（記者陳建志攝）

2024/05/12 11:47

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〔記者陳建志／台中報導〕台中刑事局中部打擊犯罪中心、霧峰警分局偵查隊本月9日聯手偵辦一起網路簽賭案，搜索前探勘現場，赫然發現分局偵查隊林姓小隊長在場，小隊長後來離開，警方順利逮捕林姓嫌犯（38歲）、查扣現金300萬元、筆電、K菸548支；不過外界質疑疏縱人犯、包庇，以及是否員警洩密？霧峰分局今天澄清，搜索未因林員在場中止，且林員非本案執行人員，沒有洩密情形，不過勤務時間擅自離崗、與特定對象交往未事先報告，記一大過懲處、調整服務地區、改調行政警察職務。

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刑事局中打、霧峰分局偵查隊本月9日共同偵辦霧峰一起網路簽賭案件，事先掌握林姓嫌犯（38歲）等人涉嫌從事網路博弈代理商，原定當天下午進行搜索，事先由員警喬裝騎機車探勘確認門是否有開？卻發現鐵皮屋前廣場一名男子疑似是隊上林姓小隊長。

遭外界質疑是否有人洩密？以及等林姓小隊長離開再搜索，有疏縱人犯、包庇之嫌，霧峰分局今天澄清，探勘人員返回隊上報告現場狀況後，偵查隊長仍下令出發搜索，並未因有疑似林員在場而中止行動，搜索過程中亦未見林員在場，且全案順利破獲並查扣相關贓證物及逮捕嫌犯。

霧峰分局表示，林姓小隊長當天配合他單位執行專案勤務，從未經手本案，且清查相關執行搜索勤務人員的line、IG、FACETIME、MESSENGER、電話通聯等均未有與林員對話或簡訊紀錄，林員對本案搜索時間、地點完全不知情，未有洩密情形。

不過清查後，林姓小隊長坦承和林嫌認識10多年，已多次前往該地點，知悉林嫌為特定交往對象，仍經常前往該處所卻未向分局報告，顯見過從甚密；林員勤務時間擅自離崗，除違反勤務紀律外，且非因公涉足不妥當場所，並與經營職業賭博業者接觸交往，違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，就其整體違失合併考量其行政責任，加重處分，予以記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。

霧峰分局強調，林員搜索當天曾前往該處所，是否涉及相關刑事責任目前尚調查中，如查證屬實，絕不護短，嚴懲以待，將依法移送台中地方檢察署偵辦。

霧峰分局配合刑事局中打偵辦一起網路簽賭案，現場查扣現金300萬、筆電、K菸548支，不過林姓小隊長搜索前在場，遭外界質疑是否有疏縱人犯、洩密。（記者陳建志翻攝）

霧峰分局配合刑事局中打偵辦一起網路簽賭案，現場查扣現金300萬、K菸548支，不過林姓小隊長搜索前在場，遭外界質疑是否有疏縱人犯、洩密。（記者陳建志翻攝）

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