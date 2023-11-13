桃市警局偵查隊小隊長「週週收」包庇賣淫集團 殯儀館也成交款地

桃園市警局平鎮分局偵查隊林姓小隊長涉嫌「週週收」包庇賣淫集團，經桃園地檢署指揮市警局督察室查獲 ，檢察官偵結依貪污治罪條例罪嫌將林起訴。（記者余瑞仁攝）

2023/11/13 14:09

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警局平鎮分局偵查隊林姓小隊長，獲悉轄內有賣淫集團活動，涉嫌主動要求打點，每週收取1萬5千元至2萬元「公關費」，提供警方臨檢查察勤務時段包庇賣淫集團，林今年初獲悉賣淫集團旗下小姐提告，還將此事洩漏給賣淫集團防範。案經檢警破獲淫窟查知上情，林雖否認收賄瀆職，但在賣淫集團成員指證歷歷下，桃園地檢署偵結依貪污治罪條例將林起訴，在押的林男於上週五移審法院後以100萬交保。

檢方調查，50歲的林姓小隊長去年8月5日因幫52歲、綽號「舅舅」的巫姓男子所經營賣淫集團處理旗下小姐債務糾紛，得知該集團在平鎮區活動營業，事後詢問該集團李姓成員稱「你們做這行都不用繳什麼嗎？」李男向巫男回報後，與林商議約定每週繳交1萬5千元至2萬元的公關費。

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因林男深知檢警辦案手法，與李男約定以蘋果手機空機搭配黑莓卡，並使用FaceTime軟體聯繫繳交賄款時間地點，林男則於收取賄款後，提供警方臨檢查察勤務方式，包庇賣淫集團規避檢警查緝；檢方並查知，林與賣淫集團協議每3週碰面1次、收取3週「公關費」，此後雙方約定交款地點包含超商、高速公路中壢休息站、甚至還在殯葬館碰面交款。

今年2月間，因巫男賣淫集團1名女子被以高利貸綁住難以「上岸」，女子不堪忍受而向桃園警分局提告，此案轉由平鎮分局調查，林姓小隊長獲悉此事後，前往賣淫集團的檳榔攤據點告知此事；賣淫集團成員因此找來提告女子，當女子面撕毀借款時簽立的本票，要求對方和解、放棄訴訟。

賣淫集團事後也包2萬紅包給提供訊息的林男，交款時林還要李男刪除雙方對話訊息，事後還將手機賣給通訊行，避免後續遭查緝成為證據。

檢方因偵辦女子提告賣淫集團以高利貸案脅迫賣淫，發現案件執行前，巫男居然事先找上提告女子要求和解，懷疑員警洩密，經指揮市警局督察室追查出林姓小隊長涉案，調查出林前後收取49萬餘元賄款，且林男的女兒郵局帳戶有6筆金流不明存款。

警方表示，此案由督察室配合檢方主動偵辦，林姓小隊長目前停職中，後續將積極配合司法調查，秉持「不掩飾、不護短、不輕縱」態度，從嚴維護警紀。

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