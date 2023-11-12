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天降垃圾砸車！擋風玻璃龜裂母子檔嚇壞 環保局將開罰

傅姓女子開車載2名小孩，途經鳳山區博愛路與立人街口，突然天上掉下來一包垃圾，砸毀車輛擋風玻璃龜裂。（讀者提供）

傅姓女子開車載2名小孩，途經鳳山區博愛路與立人街口，突然天上掉下來一包垃圾，砸毀車輛擋風玻璃龜裂。（讀者提供）

2023/11/12 19:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，一名傅姓女子開車載2名小孩，途經鳳山區博愛路與立人街口，突然天上掉下來一包垃圾，砸中傅女自小客車擋風玻璃造成龜裂，車上3人嚇一大跳，所幸無人受傷，警方將調閱監視器追查行為人，以釐清事情真相；環保局將依廢棄物清理法開罰行為人1200元至6000元。

警方調查，傅姓女子（37歲）昨晚7時30分駕駛一部自小客車搭載2名小孩，沿著鳳山區博愛路西向東，行駛至博愛路與立人街口時，突然天上掉下來一包垃圾，砸中傅女自小客車擋風玻璃。

車上傅女等3人嚇一大跳，所幸傅女開車速度不快，僅造成擋風玻璃損壞、龜裂，沒有人因此受傷，傅女趕緊報警處理，警方據報到場了解，起獲塑膠袋內裝有清潔劑、玻璃瓶，警方立即通知鑑識人員到場採證。

傅女尚未提出毀損告訴，她於臉書社團「鳳山人在地大小事」po文希望對方出面道歉；鳳山警分局鳳山交通分隊現場開立事故聯單，將調閱附近監視器畫面，以釐清事情真相。

市府環保局表示，民眾亂丟垃圾，將追查行為人，依廢棄物清理法開罰1200元至6000元，呼籲民眾守法，切勿貪圖一時方便隨意丟棄垃圾。

警方起獲塑膠袋內裝有清潔劑、玻璃瓶。（讀者提供）

警方起獲塑膠袋內裝有清潔劑、玻璃瓶。（讀者提供）

警方起獲塑膠袋內裝有清潔劑、玻璃瓶。（讀者提供）

警方起獲塑膠袋內裝有清潔劑、玻璃瓶。（讀者提供）

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