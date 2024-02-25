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首頁　>　社會

疑打同事巴掌挨告 莽男持鐵鏟狂砸機車還縱火

吳嫌持鐵鏟狂砸蔡男的機車後，再點火引燃。（記者陸運鋒翻攝）

吳嫌持鐵鏟狂砸蔡男的機車後，再點火引燃。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/25 11:26

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市吳姓男子去年毆打蔡姓友人，遭對方提出傷害告訴，雙方因此產生嫌隙，而吳男今晨跑到蔡男住處附近，將蔡男的機車推倒後，持鐵鏟狂砸後再點火引燃，警消獲報趕抵將火勢撲滅，並在附近發現縱火的吳男，當場將其逮捕，移送偵辦。

據了解，30歲吳嫌與46歲蔡男2人為工地同事，去年2月時，吳嫌懷疑自己的機車被蔡男賣掉，便朝蔡男呼巴掌，但蔡認為很無辜，根本沒有此事，事後前往板橋警分局提告傷害，雙方訴訟仍在進行中。

中和警分局調查，吳嫌今天凌晨3時許帶著一把鐵鏟，跑到蔡男位在中和民德路的住處附近，將蔡男的機車推倒後，再持鐵鏟猛砸20多下，接著連續出腳狂踹機車，導致大量汽油流出在人行道，吳嫌再持打火機點火，整輛機車瞬間燃燒。

據指出，警方獲報趕抵後，初期先使用滅火器噴灑滅火，並通報消防人員到場灌救，火勢很快就被撲滅，所幸沒有造成人員傷亡；而警方根據目擊民眾指證，發現吳嫌犯案後往華安街16巷逃逸，警方驅車趕往後，以準現行犯將其逮捕。

警詢時，吳嫌對於自己犯罪的行為全盤否認，就連警方出示監視器證明，吳嫌也否認影像中的人是他，警詢後依毀損、公共危險罪嫌，將吳嫌移送新北地檢署偵辦。

消防人員趕抵將火勢撲滅。（記者陸運鋒翻攝）

消防人員趕抵將火勢撲滅。（記者陸運鋒翻攝）

吳嫌持鐵鏟狂砸蔡男的機車。（記者陸運鋒翻攝）

吳嫌持鐵鏟狂砸蔡男的機車。（記者陸運鋒翻攝）

警方將吳嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將吳嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

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