騎士不滿被取締砸警車 持鐮刀砍斷警員手骨判「免關」

林姓男子騎機車未依規定2段式左轉，不滿被警方攔查取締，持鐮刀砸損警車，並砍傷1名警員致其左前臂開放性粉碎性骨折及腦震盪，雖被警方開槍擊傷右腳，仍持刀拒捕。（記者彭健禮翻攝）

2024/03/06 11:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣林姓男子騎機車未依規定2段式左轉，不滿被警方攔查取締，持鐮刀砸損警車，並砍傷1名警員致其左前臂開放性粉碎性骨折及腦震盪，被警方開槍擊傷右腳、腹部才就逮。苗栗地方法院審酌林男犯後終能坦承犯行，且已達成調解及賠償，堪認應具悔意，依犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，處6個月徒刑，宣告緩刑2年。

林男於去年7月8日下午近3點許，騎機車行經公館鄉台6線與128線交岔路口，因未依規定2段式左轉，被駕駛警車巡邏的苗栗警分局鶴岡派出所謝姓警員發現，上前鳴笛示意路邊停車受檢。

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不料，林男於停車後，從置放於機車腳踏板的袋子內抽出隨身攜帶的鐮刀，砸毀警車駕駛座車窗玻璃與前擋風玻璃後逃逸。謝姓警員即開車追隨，並通報警網攔截圍捕，於公館鄉玉谷村一戶民宅前，再將林男攔下，支援警力也到場包圍。

但林男仍持鐮刀拒絕配合並轉身欲騎車離去，謝姓警員見狀持警棍上前欲加以制伏，林男突然轉身持鐮刀揮砍謝姓警員，造成謝姓警員左前臂開放性粉碎性骨折及神經損傷，並因遭砍倒地有腦震盪。

支援警力見狀朝林男開槍，林男右腳中彈受傷，但負傷趁隙逃回銅鑼鄉住家，警方循線登門攻堅，林男仍持鐮刀拒捕，並在持鐮刀攻擊員警時，腹部中彈才乖乖就逮。林男經治療復原後，被依妨害公務等罪嫌送辦。

案經法院審理，林男的辯護人雖主張林男經診斷為「疑似思覺失調症」，並經鑑定為障礙類別第1類而領有輕度智能障礙之身心障礙證明，受精神疾病長期影響，致其辨識行為能力減低，請依規定減輕其刑。

但法官調查，林男於警詢時供稱因曾被警方開單，當下不開心，感覺警方找麻煩，才拿鐮刀砍警察及有後續拒捕等行徑，於審理時也可清楚說明犯案動機及情節，對於提問也能清楚理解而為適切應答，認林男縱使患有精神疾病，然於本案行為時並無因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識其行為違法、欠缺依其辨識而行為之能力，抑或辨識行為違法、依其辨識而行為之能力顯著減低等情形，自無從認定得以適用刑法減刑規定。

不過，法官審酌林男前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，及犯後終能坦承犯行，態度尚可，且已與告訴人達成調解及賠償，堪認應具悔悟之意，經此偵、審程序之教訓，當知所警惕而無再犯之虞，依犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處其6個月徒刑，宣告緩刑2年，以啟自新。

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