為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

騎士不滿被取締砸警車 持鐮刀砍斷警員手骨判「免關」

林姓男子騎機車未依規定2段式左轉，不滿被警方攔查取締，持鐮刀砸損警車，並砍傷1名警員致其左前臂開放性粉碎性骨折及腦震盪，雖被警方開槍擊傷右腳，仍持刀拒捕。（記者彭健禮翻攝）

林姓男子騎機車未依規定2段式左轉，不滿被警方攔查取締，持鐮刀砸損警車，並砍傷1名警員致其左前臂開放性粉碎性骨折及腦震盪，雖被警方開槍擊傷右腳，仍持刀拒捕。（記者彭健禮翻攝）

2024/03/06 11:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣林姓男子騎機車未依規定2段式左轉，不滿被警方攔查取締，持鐮刀砸損警車，並砍傷1名警員致其左前臂開放性粉碎性骨折及腦震盪，被警方開槍擊傷右腳、腹部才就逮。苗栗地方法院審酌林男犯後終能坦承犯行，且已達成調解及賠償，堪認應具悔意，依犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，處6個月徒刑，宣告緩刑2年。

林男於去年7月8日下午近3點許，騎機車行經公館鄉台6線與128線交岔路口，因未依規定2段式左轉，被駕駛警車巡邏的苗栗警分局鶴岡派出所謝姓警員發現，上前鳴笛示意路邊停車受檢。

不料，林男於停車後，從置放於機車腳踏板的袋子內抽出隨身攜帶的鐮刀，砸毀警車駕駛座車窗玻璃與前擋風玻璃後逃逸。謝姓警員即開車追隨，並通報警網攔截圍捕，於公館鄉玉谷村一戶民宅前，再將林男攔下，支援警力也到場包圍。

但林男仍持鐮刀拒絕配合並轉身欲騎車離去，謝姓警員見狀持警棍上前欲加以制伏，林男突然轉身持鐮刀揮砍謝姓警員，造成謝姓警員左前臂開放性粉碎性骨折及神經損傷，並因遭砍倒地有腦震盪。

支援警力見狀朝林男開槍，林男右腳中彈受傷，但負傷趁隙逃回銅鑼鄉住家，警方循線登門攻堅，林男仍持鐮刀拒捕，並在持鐮刀攻擊員警時，腹部中彈才乖乖就逮。林男經治療復原後，被依妨害公務等罪嫌送辦。

案經法院審理，林男的辯護人雖主張林男經診斷為「疑似思覺失調症」，並經鑑定為障礙類別第1類而領有輕度智能障礙之身心障礙證明，受精神疾病長期影響，致其辨識行為能力減低，請依規定減輕其刑。

但法官調查，林男於警詢時供稱因曾被警方開單，當下不開心，感覺警方找麻煩，才拿鐮刀砍警察及有後續拒捕等行徑，於審理時也可清楚說明犯案動機及情節，對於提問也能清楚理解而為適切應答，認林男縱使患有精神疾病，然於本案行為時並無因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識其行為違法、欠缺依其辨識而行為之能力，抑或辨識行為違法、依其辨識而行為之能力顯著減低等情形，自無從認定得以適用刑法減刑規定。

不過，法官審酌林男前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，及犯後終能坦承犯行，態度尚可，且已與告訴人達成調解及賠償，堪認應具悔悟之意，經此偵、審程序之教訓，當知所警惕而無再犯之虞，依犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處其6個月徒刑，宣告緩刑2年，以啟自新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
淡水男子發酒瘋打傷兩警！竟是殺警案萬少丞堂弟
2024/02/29 11:23

淡水男子發酒瘋打傷兩警！竟是殺警案萬少丞堂弟
北市路樹倒塌砸車、1人受傷 公園處：已慰問將賠償
2024/02/06 16:00

北市路樹倒塌砸車、1人受傷 公園處：已慰問將賠償

大直劍南路站 三米六魅力精品宅
行車糾紛持刀鞘砸毀貨車玻璃 駕車逃逸被約談到案法辦
2024/01/31 12:16

行車糾紛持刀鞘砸毀貨車玻璃 駕車逃逸被約談到案法辦
保時捷跑車停自家社區道路 遭醉鄰居持安全帽狂砸
2024/01/28 13:48

保時捷跑車停自家社區道路 遭醉鄰居持安全帽狂砸

升息循環即將結束 BB級債多頭行情啟動
恐嚇意味濃厚… 基隆男子糾眾持棍棒砸車 警嚴查究辦
2024/01/25 10:18

恐嚇意味濃厚… 基隆男子糾眾持棍棒砸車 警嚴查究辦
莽男深夜騎車未開燈被攔查 肘擊男警還吐口水判罰12萬
2024/01/24 19:20

莽男深夜騎車未開燈被攔查 肘擊男警還吐口水判罰12萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播