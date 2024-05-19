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台中小黃運將爆打女乘客2分多鐘 力道大到連車體都在晃

運將在振福路口毆打女乘客。（台中市議員江和樹提供）

運將在振福路口毆打女乘客。（台中市議員江和樹提供）

2024/05/19 12:41

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區上週15日發生計程車司機與女乘客口角後，運將遭告傷害案件，台中市議員江和樹表示，某知名車隊司機不滿遭指繞路，要求乘客下車後竟尾隨至紅綠燈路口，光天化日下出拳爆打女乘客2分多鐘，力道大到連計程車體都在晃動；警方強調，司機認為乘客未付車錢，至於肢體衝突已由當事人提告。

徐姓女乘客於15日午11時許，在西區民權路搭乘黃姓司機駕駛車隊計程車前往太平，黃男從中清路左轉開五權路繞一圈到精武路，徐女質疑繞路質問「為什麼要繞這一圈」，黃男竟回頭發飆咆哮稱不爽可以下車，當街要徐女下車。

江和樹說，徐女下車後隨即在精武路、中興堂路口叫停計程車，接續抵達太平區振福路目的地，未料，黃男竟尾隨車輛直到振福路口，下車直接開前車車門，在路旁用拳頭暴打徐女2分多鐘，力道大到連車體都在搖晃，前座運將也被嚇到，下車找救兵，所幸路人見義勇為擋住車門。

在場人士說，運將打人後咒罵「死外省人（台語）」，徐女受傷後前往太平警分局報案，並至地區醫院驗傷，由於臉部撕裂傷、右眼瘀青腫漲及頭部疑似腦震盪，將對車隊及司機提出傷害告訴。

新平派出所副所長柯閔翔說，徐姓乘客（61歲）與黃姓司機（47歲）疑因繞路發生口角後，黃男認為徐女未付車錢，一路尾隨至振福路拉扯、出拳造成徐女頭部挫傷，2人帶返調查後，徐女至太平區國軍總醫院驗傷並向黃男提出告訴，全案依涉嫌傷害罪移送偵辦。

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