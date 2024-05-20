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就職演說籲國會運作遵守程序正義 賴清德：人民至上、國家優先

總統賴清德今天宣誓就職，並以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說。（記者塗建榮攝）

總統賴清德今天宣誓就職，並以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 11:25

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全文》賴清德總統就職演說 打造民主和平繁榮的新台灣

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天宣誓就職，並以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說，針對國會「三黨不過半」局勢，賴呼籲立院議事運作應該遵守程序正義，合乎憲法，秉持人民至上、國家優先的精神，並強調卓內閣團隊將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題，他對未來行政、立法的協調合作寄予厚望。

賴清德表示，今年2月上任的新國會，是台灣時隔16年後，再次出現「3黨不過半」的立法院，面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心，他認為，這是全民選擇的新模式，當我們以新思維看待「三黨不過半」，這代表著，朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。

演說第一部分，賴清德以「行政立法協調合作，共同推動國政」為主軸指出，全民對於政黨的理性問政有很大的期待，政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐；立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

他說，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本；國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職。當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

賴清德強調，行政院長卓榮泰率領的內閣團隊，將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題，以積極行動、創新思維，解決民瘼來回應民意、服務人民。他也對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，希望跟所有國人攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮！

賴清德提及，0403花蓮震災的災後復原工作正在進行，他要再次向罹難者表示哀悼、慰問家屬，他也要感謝所有協助救災和重建的國人，以及再次感謝國際社會的關心和支持；中央政府已經規劃投入285.5億元，來協助重建及產業振興，幫助花蓮民眾可以儘早恢復正常生活。

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