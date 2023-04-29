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    床頭吵床上和？男被控性侵反指女友色誘 法官打臉

    小詩指控曾姓男友性侵 。（情境照）

    小詩指控曾姓男友性侵 。（情境照）

    2023/04/29 11:10

    〔記者吳政峰／台北報導〕女子小詩（化名）2021年間指控，爭吵時遭曾姓男友暴力相向，掐脖性侵，還打到腦震盪；曾男則反指兩人之前都是床頭吵、床上和，當天小詩吵著說「來X我！」還幫他口交，直到小詩自慰，他凍未條才撲上去，絕無性侵。一審士林地院指小詩傷勢不輕，認定性侵成立，依妨害性自主罪判刑2年，緩刑4年，日前二審高等法院維持原判。

    小詩指控，2021年間與曾男談分手，前往曾家欲取回暫寄物品，未料因細故起了爭執，曾男竟毆打她的頭部及臉部，並以手抓住頭部撞牆及掐頸，無視她明確以言語表示「不要」及以肢體推拒掙扎。

    小詩表示，曾男強行脫去她的短褲及內褲，扒開大腿，強制性交，動作暴力，害她受有左側耳膜破裂、腦震盪、頸部勒痕、左頸抓傷、左腹抓傷、左右大腿內側均有抓傷及處女膜撕裂傷等傷害。

    曾男反指當天兩人吵架相互拉扯後，小詩跑到床上說「來X我」，還幫他口交，因為兩人之前吵架最後都會用做愛來解決，但他不為所動，直到小詩自慰，他看了凍未條，才同意性交。

    高院認為，小詩於案發後隔日就到警局報案提告，傷勢除處女膜撕裂、右大腿內側抓傷、左大腿內側抓傷、左腹抓傷外，其餘受傷部位均在頭、頸部，為左側耳膜破裂、腦震盪、頸部勒痕、左頸抓傷，傷害非輕，此顯與互相拉扯的情況有異，也與一般男女兩情相悅而發生性關係的過程不相符，判定性侵成立。

    高院表示，兩人原為男女朋友，一審士院考量曾男因一時衝動而犯罪，事後與小詩達成無條件和解，同意給予無罪或緩刑，而認定情堪憫恕，予以減刑，判處2年徒刑，緩刑4年，已從輕量刑，且認事用法亦無錯誤，評議後日前駁回曾男上訴，仍可上訴。

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