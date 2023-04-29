熱血師尋回翹家高中妹 意外挖出鬼父獸行

鬼父長期對小詩伸出狼爪，惡行在老師介入後才曝光。示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/04/29 09:33

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一所高中的劉姓老師2020年間發現女學生小詩（化名）翹家，熱血將她尋回並予以關心，意外查出小詩竟是不堪父親長期性侵，才選擇離家出走，立刻通報。一審桃園地院依妨害性自主罪，判鬼父12年徒刑，日前高等法院維持原判。

判決指出，小詩2020年間7月翹家，劉姓導師獲悉後，熱血尋人，同年8月間找到小詩，數度勸她返家，小詩在老師的關心下，突然情緒崩潰，吐露不回家的原因，竟是因為父親性侵她。劉師大驚，一邊安撫小詩情緒，一邊通報家庭暴力暨性侵害防治中心處理。

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檢警介入調查，發現2012年間小詩就讀國小時，其父就多次對她性侵，無視其反抗，直到2020年間仍不罷手；小詩礙於父親是家中經濟來源，畏懼權勢，只好隱忍屈從。鬼父不僅性侵小詩，還禁止她跟別的男生走得太近，如果小詩拒絕性交，鬼父還會懷疑她是否交男友，佔有慾極強。

鬼父否認犯罪，還自稱不舉，無法性侵，但小詩母親打臉證稱老公「勃起功能只是比較弱，硬度沒這麼硬」。

高院認為，本案是劉姓老師發掘並通報，而非小詩主動報警，且在本件訴訟中，小詩仍主動表示深愛、重視父親，甚至自攬一切過錯，若非屢遭父親性侵害，不堪忍受，豈有可能僅因父親辯稱「管教較嚴厲」為由，即憑空虛構，執意攀誣生父性侵自己之理，堪認小詩證述具可信度。

高院指出，鬼父罔顧人倫，為圖一己性慾，不顧小詩心理人格的健全發展及心靈感受，造成小詩心理上難以磨滅的陰影及傷害，犯罪後又矢口否認犯行，未曾道歉，不見悔意，使小詩需再適應環境及與母親等家人分離之苦，犯後態度不佳。

高院審酌鬼父犯罪動機、目的、手段、教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，並考量社會對家暴性侵案件處罰的期待、應受矯治程度後，認為一審桃院判刑12年妥適，認事用法亦無錯誤，日前予以維持，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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