尋仇砸千萬藍寶堅尼 網友歪樓「修到好花多少錢？」

男子持球棒砸豪車Lamborghini（藍寶堅尼）Urus。（圖取自社群網站「黑色豪門企業」）

2024/05/26 15:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕網路社群「黑色豪門企業」po出尋仇影音，一名男子拿球棒狠砸千萬元豪車Lamborghini（藍寶堅尼）Urus，還有錄影者一旁指揮，高雄仁武分局獲報逮捕犯案的辛、夏男子，他們供稱與陳姓被害人有衝突，砸車洩憤。網友歪樓好奇「修到好要花多少錢？」

從「黑色豪門企業」這段1分27秒影音中，可見一名刺青、戴黑色口罩男子，拿著球棒砸停放在地下室停車場的一部藍色車輛，他從前擋風玻璃繞了一圈狠砸，過程中一旁錄影的人還指揮砸車位置，整輛車玻璃全被砸毀，影片末端，可見砸車男子氣喘吁吁。

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影片上方中標註「請問Lamborghini 藍寶堅尼 Urus修到好，這樣要多少錢？」下方也有段「尋仇拍片好領錢、傳給黑豪更出名」文字。

仁武分局接獲110報案處置，發生地點位於鳥松區澄明街大樓豪宅地下停車場，雖然連絡上被害人陳男，但他稱人在外地，不久嫌犯自己將影片上傳「黑色豪門企業」，相當囂張，警方循線逮捕砸車的19歲的辛男及錄影的27歲夏男。

警方了解，辛嫌與被害人陳男認識，辛嫌供稱先前聚餐酒後與陳男擦撞發生口角，耿耿於懷，偶然間得知陳男住處，遂找友人夏男開車前往砸車洩憤。該車為陳男承租，2名犯嫌均表示與陳男無金錢及其他糾紛，全案訊後依毀損及恐嚇罪嫌偵辦。

Lamborghini（藍寶堅尼）Urus售價在1200萬元以上，為豪華SUV，網友不禁好奇辛、夏得賠多少錢？眼尖的人則發現，只砸玻璃、不砸車身，質疑砸車的人應該知道板金賠償金不斐，該案幕後恐不單純。

男子換方向砸車，砸毀整輛車玻璃。（圖取自社群網站「黑色豪門企業」）

警方逮捕涉案的夏男（前）及辛男（後）偵訊。（圖由民眾提供）

千萬元豪車玻璃被砸毀。（圖由民眾提供）

藍寶堅尼停放地下室停車場被砸。（圖由民眾提供）

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