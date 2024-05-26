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抓到了！ 男子心虛拒盤查衝撞害高雄2警受傷 投案送辦

傅男假意配合員警攔查，卻突然開車衝撞員警逃逸，警方申請拘票正欲前往其住處逮人，今天下午傅男至派出所投案。（民眾提供）

傅男假意配合員警攔查，卻突然開車衝撞員警逃逸，警方申請拘票正欲前往其住處逮人，今天下午傅男至派出所投案。（民眾提供）

2024/05/26 15:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕昨天（25）日晚上9點多，高雄2名員警在三民區金山路與鼎中路口盤查1輛違停紅線的轎車時，轎車駕駛傅男（29歲）因被員警發現車上有毒品K盤，突然開車逃逸，造成2名員警手部受傷，其中1人左手腕骨裂住院，傅男自知難逃法網，今（26）日下午2點到派出所投案，除被移送送辦，逃逸時沿途多項違規，總計最高可罰20萬8800元罰鍰。

據了解，駕車拒檢逃逸的傅男有詐欺前科，昨晚開車至鼎中路與金山路口違停紅線被巡邏員警林昱翔、鍾京倫發現而上前攔查，傅男稱是在等朋友，先是假意配合盤查，但過程中，員警眼尖發現其車上有毒品K盤，立即要求傅男熄火下車，但傅男先是打開車門，又隨即關門並強行將車駛離，造成員警鍾京倫左手指被車門夾到，幸未受傷，另一名警員林昱翔則遭車輛左側擦撞，造成左手腕受傷、手錶、秘錄器毀損，今早就醫發現骨裂住院治療中。

三民二分局鼎金所指出，傅男開車逃逸後，員警鍾京倫仍持續尾隨追緝，追了好幾條路口，不過最後仍被他逃離。經警方向高雄地檢署申請拘票後，傅男自知難逃法網，於今天下午2點鼎金所投案，警方依法拘提，全案依刑法妨害公務、毀損、公共危險罪移送偵辦，並將持續追查其心虛逃逸的原由。

警方表示，傅男紅線臨時停車可處300至600元罰鍰；危險駕車可處6000至2萬4000元罰鍰；蓄意撞傷執勤員警，可吊銷駕照並處9萬至15萬元罰鍰，及施以道路交通安全講習；沿線逃逸時6次逆向行駛，可處600至1800元罰鍰；4次闖紅燈，可處1800至5400元罰鍰；逆向行駛可處600至1800元罰鍰，總計最高可罰20萬8800元罰鍰。

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