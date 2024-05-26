「猴群」飆車失控演出「人體保齡球」 桃警快打出動開罰22件違規

桃園市觀音區今天清晨出現飆車族聚集競速，大園警分局出動交通快打警力強勢攔檢取締。（記者余瑞仁翻攝）

2024/05/26 14:56

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市又見「猴群」封路飆車！大園警分局今天清晨接獲報案，指觀音區環南路停車場旁有汽機車聚集，多名飆車族正在封路競速，警方獲報立即出度交通快打警力趕往現場，周遭人車見狀紛駛離，警方多組警力攔檢舉發逆向行駛1件及闖紅燈10件等交通違規，隨後的防制危險駕車勤務中另取締無照駕駛、遮蔽車牌等11件違規，另對民眾PO網影片中競速的機車騎士，將調閱天羅地網監視影像追查身分、逐一通知到案，並依公共危險罪嫌偵辦。

今天上午，臉書社團「黑色豪門企業」貼出一段「猴群」聚集飆車影片，影片中有4部機車聚集準備起步競速，後方1名機車騎士突然高速往前衝、剎車不及，撞上等候起步的4部機車與騎士，當場3車3人摔得人仰馬翻，網友留言「猴群又來了」、「根本是人體保齡球」。

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大園警分局表示，這段影片現場就在觀音區環南路停車場旁，警方也在今天清晨6點17分接獲民眾報案，指環南路停車場旁有汽機車聚集競速，立即動員交通快打警力趕往現場取締，同時執行防制危險駕車勤務，多組快打警力到場時，現場聚集人車立即四散駛離，還有飆仔就在馬路上奔跑逃竄，警方分別攔檢舉發逆向行車1件、闖紅燈10件等違規行為，隨後的防飆勤務中另取締無照駕駛、遮蔽車牌等11件違規。

警方說，針對臉出社團影片中的違規騎士，將調閱天羅地網監視影像追查身分、逐一通知到案，並依公共危險罪嫌送辦；警方會持續加強防制危險駕車勤務，以維護交通安全，且對經常競速路段會加強巡邏攔查，遏止聚集飆車等危險行為。

大園警分局出動交通快打警力，攔檢取締清晨聚集競速的飆車族。（記者余瑞仁翻攝）

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