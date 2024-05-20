賴清德簽署首份公文任命卓揆 今總統行程馬不停蹄

總統賴清德上午宣誓就職，隨即展開忙碌行程。（記者劉信德攝）

2024/05/20 10:49

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天宣誓就職，9時25分簽署第一份公文任命行政院長暨總統府、國安會秘書長後，展開一整天馬不停蹄的行程，賴接受外賓致賀後，預計10時58分公開發表就職演說；下午也有一連串接見行程，晚間再趕場到台南出席就職國宴。

陪送前總統蔡英文離府後，總統賴清德9時25分簽署第一份公文，即行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮的任命令。賴清德也特別選用台南麻豆在地品牌「天益鋼筆」第一代師傅郭冬自，以在地肖楠木手工打造的台灣鋼筆，別具意義；郭也是十多年前賴參選台南市長的支持者，這次寄送鋼筆向賴表達祝福。

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賴清德緊接主持卓揆、府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮的宣誓典禮，包含副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊都到場觀禮。禮成後，韓國瑜握著潘孟安的手笑說「相信這工作絕對比立法院長輕鬆」，潘也回應「要找個機會拜會你」。隨後，賴清德再馬不停蹄轉往主持行政院副院長鄭麗君暨各部會首長宣誓典禮。

在三人的宣誓典禮結束後，總統也立即簽署行政院長卓榮泰所提行政院副院長等政務官員任命令，並再以監誓人身分主持行政院副院長、國史館館長、行政院及考試院各部會首長宣誓典禮。宣誓時由行政院副院長鄭麗君領銜宣讀誓詞。宣誓人包括國史館館長陳儀深、行政院政務委員陳時中、政務委員兼國家發展委員會主委劉鏡清、政務委員兼國家科學及技術委員會主委吳誠文、政務委員兼行政院公共工程委員會主委陳金德、政務委員季連成、史哲、林明昕、內政部長劉世芳、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、財政部長莊翠雲、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙、經濟部長郭智輝、交通部長李孟諺、勞動部長何佩珊、農業部長陳駿季、衛生福利部長邱泰源、環境部長彭啓明、文化部長李遠、數位發展部長黃彥男、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑、行政院秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、大陸委員會主委邱垂正、金融監督管理委員會主委彭金隆、海洋委員會主委管碧玲、僑務委員會委員長徐佳青、國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發、原住民族委員會主委曾智勇、客家委員會主委古秀妃、行政院主計總處主計長陳淑姿、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、國立故宮博物院院長蕭宗煌、台灣美國事務委員會主委顏慧欣及公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝。

完成上述儀式後，賴清德伉儷與蕭美琴也在總統府內接受外賓致賀，賴清德與多國致賀團代表一一握手致意、微笑寒暄，面對自拍邀請，賴清德也來者不拒。賴對美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光說「謝謝你長期支持台灣」；看到AIT前台北辦事處長酈英傑時，賴更表示，「你是神秘嘉賓耶！很高興你能來參加！」

根據規劃，賴清德發表就職演說後，將午宴「日本國會議員慶賀團」，並於下午陸續接見日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、「美國出席我第16任總統副總統就職典禮特使團」、日本財團會長笹川陽平乙行、日本前首相夫人安倍昭惠、我國正副總統就職慶賀團，晚間再到台南出席第16任總統副總統就職國宴。

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