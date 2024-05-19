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立院非「殺戮戰場」 陳其邁：國會攻防不是零和遊戲

陳其邁（左三）觀察立院攻防，認為把人推下桌很少見，強調理性辯論空間不是「殺戮戰場」。（記者王榮祥攝）

陳其邁（左三）觀察立院攻防，認為把人推下桌很少見，強調理性辯論空間不是「殺戮戰場」。（記者王榮祥攝）

2024/05/19 12:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕立法院朝野爆發嚴重衝突，雙方支持者更預告21日會有更大動作！高雄市長陳其邁今表示，立院攻防很正常，卻很少看到有人被從主席台直接推下來，他認為立院審議不是零和遊戲，朝野應回到民主運作正軌，應作為理性辯論空間、不是殺戮戰場。

陳其邁喊話，希望立法院應把攸關國家經濟發展、民生、及相關人權保障的法令，有共識部份先審議，這樣才能讓大家看到立法院的效率；尤其這次衝突法案中、有高達兩兆元的花東建設特別條例草案，以及涉及憲政機關憲政秩序的運作（國會擴權法案），應該要進行更多討論、更多辯論。

他認為，更多的討論才能讓人民了解整個立法過程，也能夠讓人民有機會參與意見，而不是說在委員會沒進行實質審查，院會表決條文也不知道，這樣受害的是人民；應能夠盡速回歸到正常議事運作程序，像花東建設條例高達2兆，都是非常重要的法案，「這內容到底是什麼？會不會影響整體國家財政運作等」？

陳其邁感慨，對於立院這次衝突真的很意外，因為以過在立法院經驗，攻防之間有丟水的、站上主席台的有，大概都是用推擠方式，但是從主席台桌子直接推下來，可能會有一些人員的受傷狀況，是比較少見。

他指出，立法院審議不是零和遊戲，應該要回歸到民主運作的正軌，能夠好好進行討論，應做為一個理性辯論的空間，而不是殺戮戰場。

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