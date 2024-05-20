陳水扁賀賴清德就職 肯定退出派系、捐選舉補助

前總統陳水扁。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/05/20 10:03

〔記者王俊忠／台南報導〕新任總統賴清德、副總統蕭美琴今天5月20日就職，前總統陳水扁一早也在臉書po文，指賴清德當選後宣布退出新潮流系、捐出選舉補助款，當年他當選總統後也退出正義連線，當選兩屆總統選舉補助款3億4000多萬元全捐給民進黨，還募款2億多元幫助民進黨，他祝賀賴蕭配就職政躬康泰、國運昌隆，「賴的起手式，扁的過去式」！

陳水扁在臉書特別提到《自由時報》之前寫了1篇《賴的起手式：全民總統》，肯定總統當選人賴清德在今年1月17日民進黨中常會做了兩件事，第一是退出新潮流派系運作、第二是捐出總統選舉補助款1億6千多萬元。

請繼續往下閱讀...

陳水扁透露，其實他當年當選總統也自許要做全民總統，早就退出正義連線派系運作，該派系也在黨主席游錫堃任內通過解散派系的決議後真的解散。至於總統選舉補助款第1位全部捐出的也是阿扁總統，2000年、2004年兩次總統大選選舉補助款共3億4千多萬元全部捐給民進黨全權使用，沒有任何指定用途。

2008年8月26日本報也曾報導，民進黨清查前總統陳水扁執政8年對黨的所有捐款與募款，除兩次總統大選阿扁捐給黨的選票補助款3億4千餘萬元之外，民進黨也查出扁在過去8年的立委、總統、縣市長選舉中協助黨募款2億多元。

陳水扁說，值此賴蕭配正副總統520就職，期許我國的新任正副元首政躬康泰，國運昌隆，也兼回顧「賴的起手式，扁的過去式」！

前總統陳水扁二十日早上在臉書po圖文祝賀新總統賴清德、副總統蕭美琴五二０就職政躬康泰、國運昌隆。（圖：取自陳水扁臉書）（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法