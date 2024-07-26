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首頁　>　政治

陳水扁涉洗錢獲免訴檢上訴！高院抽中陳勇松3人審理

前總統陳水扁。（資料照）

前總統陳水扁。（資料照）

2024/07/26 19:43

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案涉洗錢，2015年1月遭檢方起訴，扁因身體健康不佳，聲請停止審判，台北地院同年5月裁准。北院今年6月認為，依修正前洗錢防制法規定，此案已完成10年追訴權時效，判決免訴，但最高檢察署召集北檢會商後，上訴高等法院；高等法院今以人工抽籤分案，組成合議庭審理，受命法官是陳勇松、審判長為吳冠霆、陪席法官是柯姿佐。

北檢起訴指出，陳水扁被控與妻子吳淑珍收受陳敏薰1000萬元，協助陳敏薰取得台北101董事長，扁、珍已各被依貪污罪判刑8年定讞；而高院審理時，認定吳淑珍將賄款透過胞兄吳景茂存入人頭帳戶，檢方認為陳水扁也涉洗錢，分案偵辦，北檢2015年1月19日起訴。

陳水扁因身體狀況不佳，向承審洗錢案的北院合議庭聲請停止審判，北院2015年5月13日裁准；陳水扁另涉「侵占總統府公文」、「二次金改國泰併世華案」、「教唆偽證案」，分別獲北院、高院裁准停止審理。

北院合議庭6月間做成該洗錢案免訴判決，判決指出，陳水扁涉犯修正前洗錢防制法洗錢罪，法定刑為5年以下，依修正前刑法規定，追訴權時效為10年，時效期間應加計停審而停止追訴權時效的4分之1，即2年6月。

合議庭計算，特偵組與北檢於偵查期間行使追訴權，共4年7日；起訴後，在北院審判期間行使追訴權共計3月18天。

而本案追訴權時效，應自犯罪行為終了日，即2006年1月25日起計算，計入追訴權時效期間10年，以及停審期間2年6月，共為12年6月。

再加計檢方行使追訴權的4年7日、北院停審前行使追訴權的3月18日，全案共追訴了16年9月25日，追訴權時效早已完成，因此依法判決免訴。

北檢不服北院判決洗錢案追訴權時效已完成，而判決免訴，提起上訴。

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