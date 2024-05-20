賴清德、蕭美琴就職！520表演流程、大會地圖一次看

2024/05/20 08:43

〔記者林哲遠／台北報導〕第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴就職典禮今（20）日在總統府舉行。本屆主題為「共織台灣，民主前行」，象徵台灣在自由的土地上，不斷向前邁進，表點節目涵蓋傳統戲曲、嘻哈歌曲、霹靂舞與聲樂表演，並由知名樂團滅火器帶來壓軸演出。

總統就職大會流程︰

一、總統府交接流程：

08:45 第十五屆總統蔡英文與外賓元首握別

二，就職慶祝大會：

09:00 第十六屆總統賴清德、副總統蕭美琴宣示就職典禮

09:10 國軍聯合樂儀隊進場演出，演奏陸、海、空，三軍具代表性軍歌，並結合台灣各族群音樂元素的樂曲，搭配三軍儀隊多元豐富的隊型變化。展現國軍勤訓精練、守護民主的精神。

09:20 新任、卸任總統向群眾揮手致意。

09:36 表演節目：共織、前行，透過九個段落，傳達台灣人民追求幸福和自由的信念，體現台灣社會尊重多元的包容力，以及展現文化藝術的創造力。

1.《祈求吉慶 歡喜台灣》由國立臺灣戲曲學院、臺灣特技團與九天民俗技藝團帶來開場表演，透過震憾人心的鼓聲，用辦喜事一般地熱鬧開啟表演節目的序幕，為台灣帶來吉祥祝褔。

2.《青春共奏 活力台灣》由臺北市立建國高級中學樂旗隊、國立體育大學學生帶來表演，年輕學子以勇敢探索與面對挑戰的精神，共同譜出驕傲的青春樂章。

3.《舞舞生風 自由台灣》 TBC 舞團結合popping 機械舞、hiphop 街舞，以及 2024巴黎奧運正式列為競賽項目的霹靂舞，用身體的極限律動， 引爆街頭的無窮熱力。

4.《和平幸福 堅韌台灣》 紙風車劇團透過，四層樓高的「雨馬」象徵著台灣溫柔而堅定的力量，「彩虹」則代表著雨後的和平，每一片繁花都承載夢想的種子，代表人民對和平的堅持、對幸福的守護。

5.《族群共饒 嘻哈台灣》饒舌歌手Vuize 王鍾惟、KE. 柯蕭以客語和台語共同演唱嘻哈台灣。

6.《經典傳頌 延聲台灣》 台灣節慶合唱團以阿卡貝拉與四部合聲交織的方式，用特別的歌聲，唱 出熟悉的經典旋律。

7.《土地之愛 唱響台灣》 由金曲獎歌手Ilid Kaolo 以莉·高露和闖劇場舞者，帶來多首經典歌曲。

8.《世代攏好 共築台灣》 由歌手周自從、莊敬高職同學們帶來多首台語歌曲，獻給每一位曾經為這片土地努力付出的台灣人。

9.《勇敢前行 自信台灣》 台灣知名樂團滅火器樂團與哈管幫攜手演出，以極具爆發力的歌聲， 穿透各個世代，獻給這座島嶼上每一位努力打拚的無名英雄。讓我們一起成為自信的台灣人，勇敢前行。

10:55 國軍禮砲/唱國歌，國歌領唱人：中職傳奇球星 陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉 ；國歌領唱團體：國立實驗合唱團、花蓮縣西寶國小、國立臺北教育大學音樂系合唱團。由國軍聯合樂儀隊以及禮砲連，施放禮砲21響，向總統暨各國祝賀貴賓致敬。

10:58總統就職演說

11:23空中分列式-向元首致敬，對三軍統帥及各國嘉賓崇高的致意與歡迎。

11:24 大合唱，曲目：〈彩虹〉、〈再出發〉 ，合唱團體：布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團、苗栗縣建國國小合唱團。

11:27 雷虎小組衝場，英勇的空軍雷虎小組，採大雁隊形，以代表青天白日滿地紅的藍白紅三色勝利彩煙，表達台灣人民共同的喜悅，也為國軍加油。

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