台中大里聯合行政中心不蓋了 綠營轟盧市府帶動炒房歪風

台中市議員張芬郁批評，市府不蓋大里聯合行政中心政策「髮夾彎」。（讀者提供）

2024/07/26 19:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕團隊決議，不蓋大里聯合行政中心新廳舍，引起民眾黨及自家國民黨議員怒火，民進黨立委何欣純怒嗆「市府決策從何而來」後，民進黨台中市議員張芬郁、李天生也加入戰局，要求市府不應任意變更用地規劃，堅決反對售給民間企業帶動炒房歪風。

大里區公所於2019年從大新街舊址搬到纖維工藝博物館3樓辦公，原計畫在第15期大里市地重劃區興建聯合行政中心，但據市府綜合討論及盧秀燕裁示，興建案作罷，改與纖維工藝博物館合署辦公，過去4年來舊址指示牌未更新，引來民進黨市議員張芬郁、李天生、民眾黨市議員江和樹及國民黨市議員林碧秀等在地民代怒火。

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張芬郁指出，市長盧秀燕忙修復凱米颱風災損，希望聞聲救苦，明確向大里市民說明重要道路「大里區公所」路標指引，公部門麻痺近四年遲未更新，外地用路人洽公，依舊路標指引卻只找到大里圖書館及調解委員會。

張芬郁說，請市府回應都市計畫編定的「機11」機關用地，能因不蓋聯合行政中心就任意變更使用用途嗎，重劃還沒開始就亂蹧蹧「髮夾彎」。

李天生強調，第15期市地重劃區為大里寸土寸金黃金地帶，堅決反對標售給建商炒房，地方好不容易獲得中央同意採取跨區方式，在用地建大樓結合區公所、戶政事務所、地政事務所、地方稅務局大屯分局等單位合署辦公，居然說不蓋就不蓋太離譜了。

第15期市地重劃區範圍包括原大里區公一公園及周遭道路用地等，整體開發面積達6.96公頃，重劃完成後將分配商業區土地，並取得興建聯合行政中心機關用地，提供公園、廣場設施供社區居民使用。

台中市府表示，公所原規劃興建地上5層地下2層大樓，但地方認為樓層太低，要求提高樓地板面積，致使興建經費不斷增加，期間市府也曾朝向BOT方案或有償BTO+BOT模式規劃，如採行BOT方案，每月廳舍租金就高達300萬元；採有償BTO+BOT模式政府興建模式，期初就需先支付11億元，同時以自建方案興建成本估算約16億元，如待重劃土地配點交後辦理規劃興建，興建經費恐再增加。

市府強調，目前興建規劃地方想法分歧，且有不同規劃考量無法凝聚共識，因此暫緩興建規劃，未來將持續與地方協商溝通後辦理。

台中市議員李天生說，第15期市地重劃區（圖）為大里黃金地帶，堅決反對標售給建商炒房。（台中市地政局提供）

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