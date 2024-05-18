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特赦無望 陳水扁PO「16字」吐心境

陳水扁回應特赦無望。（翻攝自Threads／chenshuibian88）

陳水扁回應特赦無望。（翻攝自Threads／chenshuibian88）

2024/05/18 18:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁特赦案引發各界關注，日前總統府表示，實際上相關程序必須依法進行，「並且也無此決定」，陳水扁今天（18日）也在社群平台「打上16字」吐露心聲。

總統蔡英文將於5月20日卸任，7日曾傳出蔡英文可能在卸任前、行使總統職權特赦前總統陳水扁。不過，總統府16日否認這項傳聞，明確表示「實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定」。陳水扁今天則在社群平台Threads發文說，「自己的國家自己救，自己的清白自己拚。」貼文同時附上照片，拍攝地點疑似在醫療機構，畫面正中央還P上一隻跳躍的青蛙。

對此，粉絲們紛紛留言，「阿扁總統，你是清白的我們都知道」。也有人表示，「阿扁總統說的對，民國83年李登輝總統執政時期，民進黨委員蔡同榮先生提出藐視國會罪，主體清楚，而且針對國會作證作虛假陳述，結果被藍營駁回。」如今國民黨版本，主體不清，拒絕回答問題也有罪，且藍營和民眾黨暗箱勾結想強行通過，立法院到場108人，選出了110票，甚至要謀殺反對派的沈伯洋委員，「國民黨的真實目的是什麼，昭然若揭」。

由 @chenshuibian88 發佈
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