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未出席賴清德就職 侯友宜視察藤寮坑溝：行程很早就規劃

侯友宜視察藤寮坑溝。（記者陳奕劭攝）

侯友宜視察藤寮坑溝。（記者陳奕劭攝）

2024/05/20 10:54

〔記者陳奕劭／新北報導〕今天（20日）是中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴就職典禮，新北市長侯友宜沒有出席，同時間參加新北市土城區藤寮坑溝整治成果視察活動。侯友宜表示，他沒參加就職典禮，因為視察行程很早就規劃好了。他盼中央與地方團結一心，盼兩岸穩定，財劃法順利通過。

侯友宜今視察藤寮坑溝整治成果，他致詞表示，人民的小事才是政府應該做的大事，他沒參加就職典禮，因為這行程很早就規劃好了。坑溝整治很重要，感謝中央劃撥經費。侯提到，今天下午處理財政收支劃分法，新北市的人均經費比六都其他縣市少，希望得到合理的分配，未來才能做更多事情。

媒體詢問，今天侯不參加總統就職典禮，而是改送花到總統府，賴總統就職也提出兩岸主張，對此侯回應，新政府上任是人民的託付，期待地方與中央團結一心，認真為台灣打盼，好好做事情。面對兩岸和平穩定，要拿出實際的行動，創造穩定、繁榮的環境，這是人民期待的，政府不應辜負人民的期待。

對於提到財劃法，侯友宜說，新北市人均預算是六都最少，希望做出合理的分配，財劃法能順利通過，地方有什麼事情，讓中央可以順利支持。

新北市長侯友宜視察藤寮坑溝。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜視察藤寮坑溝。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜參加視察藤寮坑溝活動。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜參加視察藤寮坑溝活動。（記者陳奕劭攝）

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