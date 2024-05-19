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林右昌：府院黨每一角色都很重要 為賴總統付出最大力量

林右昌（中）在童子瑋（左）陪同下，回到基隆慶安宮參香。（記者董冠怡攝）

林右昌（中）在童子瑋（左）陪同下，回到基隆慶安宮參香。（記者董冠怡攝）

2024/05/19 12:50

〔記者董冠怡／基隆報導〕今天是內政部長林右昌任期最後一天，後續動向引發關注，先前傳出他將出任民進黨秘書長，但本人始終未正面回應，林上午回到基隆慶安宮參香，被媒體問到下一步動向，雖然表示沒有特別安排，但他也提到，府院黨每一個角色都非常重要，為執政團隊、賴總統及團隊付出最大力量，回應人民期待。

林右昌表示，沒有特別的安排，重點是做好每一份工作，等到時機、條件成熟，路自然就會出現，接下來當然有新工作跟任務，不過在這之前，會先稍微休息幾天，強調不管在任何崗位上，沒有所謂盡力，只有全力以赴。

林右昌說，整個執政團隊上，府院黨每一個角色都非常重要，扮演好每一個角色，為執政團隊、賴總統及團隊付出最大力量，順利推展執政，回應社會與人民共同的期待。

基隆市議會議長童子瑋指出，報載林右昌可能接任民進黨秘書長，這是很好的安排，林的歷練完整，如果能夠順利接棒在各縣市輔選分享經驗，加上這個位置「未來也是進可攻退可守」，擁有全國的資源，也能跟賴主席討論評估操盤黨務選舉，傳達給中央及地方黨公職，對他而言是很好的機會。

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