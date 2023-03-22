男攜退學兒參加校慶 家長會長駡他「狗屁」GG了

中部某知名私校國中部學生被退學，引發家長會長和家長之間的衝突。（資料照）

2023/03/22 14:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕姜姓男子的孩子多次違反校規，被學校退學後變成中輟生，但姜男不同意學校處置，仍執意帶孩子去參加校慶活動，結果胡姓家長會長替學校發聲，雙方爆發口角衝突，胡男一時情緒失控駡姜男「狗屁」，被法官依公然侮辱罪判罰8000元。

判決指出，姜姓男子安排孩子就讀中部某知名私校的國中部，結果孩子因多次違反校規，被學校認為不適合再繼續留校，因此新學期開始，就沒有寄註冊單給家長，孩子也變成中輟生；2020年12月19日上午9點，學校舉辦校慶活動，姜男帶著孩子返校被擋在校門，與胡姓家長會長為了孩子是否返校就讀一事發生爭執。

請繼續往下閱讀...

過程中、胡、姜吵得不可開支，胡情緒失控，在校門口痛駡姜「你是算老幾」、「你算什麼東西呀」、「你是哪個鳥呀」、「狗屁」、「你什麼東西呀」，姜男錄音後直接報警提告。

高雄地院審理時，胡男否認自己說過這些話，也認為自己就算有說過，也只是想表達姜男的孩子不適合就讀這間學校，沒有貶低他人的意思；但法官認為胡男在校門口公然駡人，足以貶損名譽、尊嚴，因此判罰8000元，得易服勞役，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法