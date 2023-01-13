為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國噁男性騷擾女孩稱「以為她高中」 媽媽護女當街狂甩巴掌

    中國重慶街頭有一名女孩在購物時被噁男猥褻，女孩嚇得跑去找父母求救，女孩雙親當街逮人，媽媽更是氣得狂甩噁男巴掌。（翻攝微博）

    中國重慶街頭有一名女孩在購物時被噁男猥褻，女孩嚇得跑去找父母求救，女孩雙親當街逮人，媽媽更是氣得狂甩噁男巴掌。（翻攝微博）

    2023/01/13 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶街頭有一名女孩在購物時被噁男性騷擾，即便有旁人出聲制止也不願停手，女孩嚇得跑去找父母求救，女孩雙親當街逮人，媽媽更是氣得狂甩噁男巴掌。案件引發中國網友討論。

    綜合中媒報導，中國重慶街頭12日晚間，一名女孩到行人步行商圈購物，孰料遭到一名噁男鎖定，這名噁男趁女孩購物時不備，眾目睽睽下伸手亂摸女孩；店老闆見狀出聲制止，這名噁男還不願罷休，當作沒聽見，受害女孩則嚇得逃跑，找父母求救。

    父母一聽寶貝女兒被性騷擾，氣得回到案發地點試圖找到兇手問責，結果還真的抓到這名噁男；受害女孩的媽媽確認兇手身分後，當街狂甩噁男巴掌，劈頭蓋臉一頓猛打，引來許多民眾圍觀。

    這名噁男挨揍，竟然討饒喊「我以為她是高中生」，爛藉口更讓人火大；目擊者表示，後來警察有來到現場處理，據報，這名噁男僅20多歲，經常在商圈閒晃。

    該案曝光後引發議論，不少中國女網友都感到噁心，「什麼邏輯？高中生就能隨便摸嗎？」、「不管多少歲，10歲也好20歲也罷，哪怕90歲都不能摸！」、「高中生就可以摸了？這理由夠奇葩的」、「成年人就可以摸嗎？」

    中國重慶街頭有一名女孩在購物時被噁男猥褻，女孩嚇得跑去找父母求救，女孩雙親當街逮人，媽媽更是氣得狂甩噁男巴掌。（翻攝微博）

    中國重慶街頭有一名女孩在購物時被噁男猥褻，女孩嚇得跑去找父母求救，女孩雙親當街逮人，媽媽更是氣得狂甩噁男巴掌。（翻攝微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國前官員包庇公司挖礦 16萬台礦機運轉耗掉全市10％電
    2023/01/13 14:00

    中國前官員包庇公司挖礦 16萬台礦機運轉耗掉全市10％電
    不能說真話！中國《戲劇與影視評論》期刊編輯部集體辭職
    2023/01/13 13:59

    不能說真話！中國《戲劇與影視評論》期刊編輯部集體辭職
    上鋪離地190公分護欄僅15公分 中國學生在宿舍「睡到摔死」
    2023/01/13 13:15

    上鋪離地190公分護欄僅15公分 中國學生在宿舍「睡到摔死」
    英發布「香港問題半年報告」 中國跳腳「別再發了」
    2023/01/13 13:04

    英發布「香港問題半年報告」 中國跳腳「別再發了」

    除舊佈新 醫師分享抗空污濾病毒神器
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播