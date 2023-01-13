中國噁男性騷擾女孩稱「以為她高中」 媽媽護女當街狂甩巴掌

中國重慶街頭有一名女孩在購物時被噁男猥褻，女孩嚇得跑去找父母求救，女孩雙親當街逮人，媽媽更是氣得狂甩噁男巴掌。（翻攝微博）

2023/01/13 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶街頭有一名女孩在購物時被噁男性騷擾，即便有旁人出聲制止也不願停手，女孩嚇得跑去找父母求救，女孩雙親當街逮人，媽媽更是氣得狂甩噁男巴掌。案件引發中國網友討論。

綜合中媒報導，中國重慶街頭12日晚間，一名女孩到行人步行商圈購物，孰料遭到一名噁男鎖定，這名噁男趁女孩購物時不備，眾目睽睽下伸手亂摸女孩；店老闆見狀出聲制止，這名噁男還不願罷休，當作沒聽見，受害女孩則嚇得逃跑，找父母求救。

請繼續往下閱讀...

父母一聽寶貝女兒被性騷擾，氣得回到案發地點試圖找到兇手問責，結果還真的抓到這名噁男；受害女孩的媽媽確認兇手身分後，當街狂甩噁男巴掌，劈頭蓋臉一頓猛打，引來許多民眾圍觀。

這名噁男挨揍，竟然討饒喊「我以為她是高中生」，爛藉口更讓人火大；目擊者表示，後來警察有來到現場處理，據報，這名噁男僅20多歲，經常在商圈閒晃。

該案曝光後引發議論，不少中國女網友都感到噁心，「什麼邏輯？高中生就能隨便摸嗎？」、「不管多少歲，10歲也好20歲也罷，哪怕90歲都不能摸！」、「高中生就可以摸了？這理由夠奇葩的」、「成年人就可以摸嗎？」

中國重慶街頭有一名女孩在購物時被噁男猥褻，女孩嚇得跑去找父母求救，女孩雙親當街逮人，媽媽更是氣得狂甩噁男巴掌。（翻攝微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法