少年為撿手機竟「擅闖通電圍欄」 大貓熊飼養員驚險救人

澳洲動物園近日傳出，有遊客為撿回掉到大貓熊園區內的手機，竟擅自闖入通電中的圍欄內。（圖擷取自Adelaide Zoo粉專、彭博資料照，本報合成）

2022/12/13 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一間動物園昨（12）日發生一起驚險的事件，有名男高中生在園內拍照時，不慎將手機掉進大貓熊園區，結果他為了撿回心愛的手機，竟直接爬過通電中的圍欄，讓一旁的飼養員見狀立即衝上前救人，所幸最終少年與大貓熊都沒有受傷。

這起事件發生在澳洲阿德萊德動物園（Adelaide Zoo），據園方昨日在臉書粉專發文透露，當天下午園區內有不少學生，都是隨著學校團體一同前來參觀，而在其中有1名男高中生，在行經大貓熊園區拍照時，不小心將手機掉進圍欄內，而這名少年為了立即撿回手機，選擇直接爬過通電中的圍欄。

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園方表示，一旁的飼養員當下就發現少年做出的危險舉動，因此緊急啟動安全程序，並立即關閉通電中的圍欄，再使用梯子將少年救回，被救回的少年表示，在爬下通電圍欄時，雙手手指有些刺痛，但身體並無大礙。而園方則對他的危險行徑感到十分不滿，「居然為了拿回手機擅闖進圍欄中，這是非常不明智的行動」。

此外園方還透露，大貓熊園區平時住著一對澳洲貓熊伴侶，旺旺（Wang Wang）和福妮（Fu Ni），當時只有旺旺在圍欄內且正在睡著，所以沒有被人類給驚動到，「大貓熊雖然不是具有攻擊性的動物，但牠們身型巨大，同時也有銳利爪子和牙齒」。該區發生騷動後一度關閉30分鐘，事後已恢復開放。

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