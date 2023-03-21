KTV業者不守法且屢勸不聽 雲警首祭「第三方警政」重罰

雲林警方針對轄區幫派組合經營投資行業處所及成員經常聚集出入處所，實施威力掃蕩臨檢。（圖由雲林縣警察局提供）

2023/03/21 23:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警方連續3週實施「威力掃蕩臨檢」勤務，並加強執行打詐、識詐及肅槍毒等專案，成效佳，共查獲各類犯罪197件，另針對虎尾一家KTV多次發生治安事件、深夜容留未成年的情事，雲林警方首次祭出「第三方警政」移送縣府，並建議裁處勒令歇業。

日前竹聯幫明仁會大手筆包下北市大直萬豪酒店5樓宴會廳，高調舉辦春酒活動，內部畫面流出後引起各方熱議，被認為無視警方公然挑釁，雲林縣警察局即針對轄區幫派組合經營投資行業處所及成員經常聚集出入處所，規劃優勢警力強力實施「威力掃蕩臨檢」。

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縣警局刑警大隊副大隊長楊志盛指出，這次動員654人次警力、執行臨檢處所291處，查獲各類犯罪197件，包括槍砲案1件1人、販毒案22人、施用及持有毒品35人、通緝犯33人、詐欺水房3處8人及網拍詐欺案3件3人，並查扣改造手槍1枝、子彈21顆、一級毒品96.07公克、二級毒品254.7公克、三級毒品7.71公克、不法所得37萬4800元。

楊志盛表示，其中虎尾某家KTV被查獲深夜容留未成年，且發生衝突治安事件，警方勸導要求改進業者均置之不理，警方首次運用第三方警政移送縣政府，並建議裁處勒令歇業。

此外成功約制轄區幫派取消原定贊炮聚餐活動，楊志盛說，斗六分局得知該幫派預計在宮廟進香回鑾時，集結350人贊炮及聚餐，避免人多引起口角衝突，員警前往勸說後，同意回歸單純慶典取消聚餐。

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遏止幫派氣焰，雲林警方動員威力掃蕩、肅槍毒、打詐，成效佳，查扣槍、子彈及毒品。（圖由雲林縣警察局提供）

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